MDG åpner for samarbeid med Ap, Sp og KrF

Fem år med Frp i regjering er nok, sier talsperson Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne. Hun åpner for et mulig regjeringssamarbeid med KrF, Sp og Ap.

På den måten ønsker hun å skape tidenes grønneste regjering, skriver VG.

Bastholm har merket seg KrF-leder Knut Arild Hareides ønske om å prioritere klima og global fattigdom da han forrige uke åpnet for samarbeid med Ap og Sp.

– Da er det naturlig å prate med det partiet som setter disse sakene høyest. Vi er kanskje ikke tungen på vektskålen i Stortinget, men kan være det i interne regjeringsforhandlinger, sier Bastholm, som kritiserer Frp for å være for dårlig på klima og miljø.

Ap har tidligere utelukket samarbeid med MDG, mens Sp og MDG lenge har hatt et hett debattklima i landbruksdebatten og ulvedebatten. Bastholm tror likevel det er mulig for partiene å samarbeide i regjering, men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum avviser Bastholms frieri.

– Det er uaktuelt å sitte i regjering med MDG. Det er et parti som sliter med å ta vanlige menneskers liv på alvor. Avgiftspolitikken og rovdyrpolitikken er eksempel på det. Men det er heller ikke en problemstilling. Vi er et sterkt opposisjonsparti i dag og er opptatt av å få gjennomslag for egen politikk, sier han.

