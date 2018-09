MDG-byråd: - Det er full skivebom fra Siv Jensen

- Frp vil ha en gammeldags politikk i Oslo, sier byråd Hanna Marcussen, og slår tilbake mot Frp-lederens kritikk.

FRIDTJOF NANSENS PLASS (Nettavisen): I helga gikk Frp-leder og finansminister Siv Jensen til et knallhardt angrep på det rødgrønne byrådets politikk i Oslo.

- Jeg tror det er mange flere enn meg, som har bodd i Oslo hele livet, som begynner å bli alvorlig frustrert over det Raymond Johansen, Inga Marte Thorkildsen og Lan Marie Nguyen Berg nå holder på med i denne byen, sa Jensen til Nettavisen, og lovet kamp for å ta makta tilbake i hovedstaden.

Men nå slår byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), tilbake mot kritikken fra Jensen.

- Jeg opplever at det er full skivebom fra Siv Jensens side, sier Marcussen til Nettavisen.

- Gammeldags politikk



Jensen mener Oslo rett og slett er blitt en ufremkommelig by, og viser til at gater er blitt stengt for biler og at over 700 parkeringsplasser er fjernet.



- Det første jeg tenker er at valget til neste år kommer til å stå mellom de som vil ha mer grønn politikk, og de som vil tilbake til den grå politikken. For det er jo det Frp og Siv Jensen står for, sier Marcussen.

SLÅR TILBAKE: Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), mener folk ønsker politikken som byrådet fører i Oslo, og hun frykter hva som vil skje om Frp ender i byråd etter neste års kommunevalg.

Hun understreker at de har gjort en tydelig prioritering, i det mye omtalte prosjektet Bilfritt byliv, men er ikke enig i at byen er blitt mindre fremkommelig.

- Det betyr at Oslo er blitt mer fremkommelig for syklister, der vi har gjort mye for å bygge ut sykkelnettet. Vi gjør det også mer tilgjengelig for kollektivbrukere, og ikke minst for fotgjengere. Så ja, det er blitt mindre fremkommelig for bilister, men det er fordi det er blitt mer fremkommelig for de fleste andre trafikantgrupper, sier byråden.

- Jensen lover en mer fremkommelig by for bilistene om Frp får byrådsmakt. Frykter du det?

- Ja, jeg frykter det, og jeg tenker at det er en gammeldags politikk. Da betyr det jo at det blir mindre gågater, mindre plass til syklister og trygge sykkelløsninger, mindre plass til grøntområder, lekeplasser, benker og aktiviteter i bymiljøet, ramser Marcussen opp.

For er det noe hun ikke ønsker, er det et Oslo sentrum fylt med biler igjen.

- Hva holder Jensen på med?



I intervjuet med Nettavisen, påpeker imidlertid Jensen at de nye bilene nærmest ikke forurenser lenger, og lurer derfor på hva byrådet holder på med.

- Så det er jo ikke bilen som er problemet lenger. Det er et fremkomstmiddel som snart ikke forurenser. Jeg begriper ikke hva de holder på med. Er det bilen som fremkomstmiddel man vil til livs, og ikke utslippene fra den? spurte Jensen.



Men Marcussen sender bare spørsmålet i retur.



- Jeg får jo lyst til å vri det tilbake, og lurer på hva hun holder på med? Ikke minst ut fra ønskene fra folk flest i Oslo, sier hun, og utdyper:

- Det er veldig positivt at stadig flere får seg elbil, og det bidrar jo sammen med andre tiltak til å få en bedre luftkvalitet, får ned klimagassutslippene og til å gjøre Oslo til en grønnere by. Samtidig har vi utfordringen, og da særlig i sentrumsområdene, at det er begrenset med plass. Så vi må bestemme hvordan vi best mulig kan bruke den plassen til flest mulig mennesker, sier Marcussen.

Mener selv elbilene må vike



MDG-Byråden er likevel sikker i sin sak. Hun mener sentrumsområdene er så verdifulle, at selv elbilene må vike.

- Selv med elbiler vil det være et spørsmål om hva vi skal bruke de verdifulle arealene i sentrum til. Skal det være til å sette fra seg en bil man gjerne har kjørt én person i, eller skal det være mer effektivt i form av transport for alle som har mulighet til det, sier Marcussen.

- Men noen er jo helt avhengig av å bruke bilen. Har dere gjort nok for dem?



- Vi jobber kontinuerlig med det. Det er helt klart at noen grupper, for eksempel med nedsatt funksjonsevne, har behov for biltransport i sentrum. Vi har også behov selvfølgelig for å opprettholde en fungerende varelevering og næringstransport i sentrum. Så parallellt jobber vi med å opprette nye HC-parkeringsplasser og nye næringsparkeringsplasser, samtidig som vi fjerne privatbilismen, sier hun, før hun påpeker:

- Vi ønsker jo også et levende sentrum, og Bilfritt byliv handler jo minst like mye om å tilrettelegge for et mer i sentrum, enn mindre.

GA BLAFFEN: Fridtjof Nansens plass foran rådhuset i Oslo ble før sommeren stengt for biltrafikk, men som Nettavisen kunne dokumentere var det mange bilister som ga blaffen i forbudsskiltene.

- Flertallet ønsker dette



Det skjærer derfor i Marcussens ører å høre at Jensen vil stoppe MDGs hjertebarn i Oslo, prosjektet Bilfritt byliv, om Frp får byrådsmakt igjen.

- Det bekymrer meg, fordi flertallet av Oslos befolkning ønsker dette. I så fall ønsker Frp å trekke en politikk nedover Oslos befolkning som flertallet ikke ønsker seg. Det synes jeg jo er urovekkende, sier hun.

- Jensen mener jo også at mange er enige med henne?

- Siv Jensen må gjerne mene at mange er enig med henne. Men jeg ville likt å se tall på det, for vi har tall fra spørreundersøkelser som viser hva Oslo-folk ønsker seg. Jeg har så langt ikke sett tall som bygger opp under at flertallet i Oslo er enig med Siv Jensen om at de vil ha bilene tilbake i byen, og fylle opp bysentrum med biler igjen, sier Marcussen.

Frp-lederen lover også at de skal fjerne eiendomsskatten i Oslo, og stoppe rekommunaliseringen av private tjenester, om de vinner neste års valg.

Men det tror ikke Marcussen blir aktuelt.

- Jeg har god tro på at velgerne i Oslo ønsker å fortsette på den kursendringen og utviklingen vi har hatt nå med dette byrådet, sier hun.

