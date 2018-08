MDG-byråd: - Fullstendig skivebom fra Listhaug

Oslo-byråden slår tilbake mot Sylvi Listhaugs bilkritikk.

Torsdag morgen publiserte stortingsrepresentant Sylvi Lishaug (Frp) en video på Facebook der hun angriper det rødgrønne byrådets bilpolitikk i Oslo.

«Sjekk galskapen!! Hovedveien gjennom Oslo sentrum...jeg sier ikke mer! Slik går det når MDG, Rødt, SV og AP styrer byen», skrev Listhaug.

I videoen viser Listhaug hvordan hun kjører gjennom Oslo sentrum for å komme seg til jobben på Stortinget. Listhaug sier at hun kjører til jobben fordi hun ikke kan/bør ta kollektivtrafikk.

Se Listhaugs video øverst i saken.

Les også: Sylvi Listhaug: - Sjekk galskapen i Oslo!



- Fullstendig skivebom



Nå slår MDG tilbake mot Listhaugs krasse kritikk.

- Dette er fullstendig skivebom av Sylvi Listhaug. Vi har ikke noen «hovedvei» gjennom Oslo sentrum, og det skal vi heller ikke ha, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), til Nettavisen.

SKIVEBOM: Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), slår tilbake mot kritikken fra Listhaug, som hun kaller skivebom.

Marcussen mener det Listhaug står for er gammeldags.

- Å fylle byen med biler er gammeldags politikk. Vi bygger ikke byen for de ytterst få som skal kjøre til stortingsgarasjen, men for folk flest - som sykler, går og tar kollektivt på vei til jobb og skole, påpeker hun.

Les også: Nå blir det enda vanskeligere å kjøre bil i sentrumsgatene i Oslo



- Går utover flertallet

Hun mener utviklingen av Oslo som storby lenge har hengt igjen i fortida.

- I alt for mange år har byen vår blitt bygd på bilens premisser, til tross for at kun 7 prosent av reisene i sentrum skjer med bil. Selv om stadig færre av reisene i sentrum skjer med bil, er likevel like mye av plassen i sentrum avsatt til biltrafikk og parkering, sier Marcussen, og fortsetter:

- Det har gått ut over det store flertallet som går, sykler og tar bussen i sentrum, og som til nå har blitt nedprioritert. Den tiden er heldigvis forbi. Nå skal vi bytte ut bilen med byliv i sentrum. Det handler om å prioritere mennesker over biler, sier hun.

Nettavisen har i flere artikler hatt fokus på trafikken og fremkommeligheten i Oslo sentrum. Fra 4. juni i år ble deler av Oslo sentrum stengt for gjennomkjøring, der målet er å redusere bilkjøringen.

KRITISERER: Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug går hardt ut mot Oslo-byrådets bilpolitikk.

Les også: Politiet reagerer på Oslo-byrådets nye kjøremønster

- Tilbake til den grå



Hovedgrepet har vært å stenge Fridtjof Nansens plass foran rådhuset for all biltrafikk, med unntak av varelevering til bedriftene på plassen.

Marcussen mener Listhaugs angrep viser hva velgerne står overfor.

- Dette er nok en bekreftelse på at valget i Oslo står mellom de som vil ha mer grønn politikk eller tilbake til den grå. Fra før har Frp gått inn for å redusere klimaambisjonene, og har gått i mot viktige tiltak for å begrense luftforurensningen. De prioriterer motorvei over bedre kollektivtransport, går i bresjen for økte kollektivpriser, og prioriterer biltrafikk og parkeringsplasser over sykkelveier og trygge skoleveier, sier hun.

MDG-byråden mener Listhaug også må innse realitetene.

- Sylvi Listhaug må ta inn over seg at Oslo-folk flest ønsker den grønne politikken som føres i hovedstaden. Over halvparten ønsker seg bilfritt sentrum. Over to tredjedeler ønsker bedre tilrettelegging for sykkel og over tre av fire ønsker bedre framkommelighet for gående, sier hun, og legger til:

- Over halvparten svarer dessuten at fremkommelighet for syklister og gående bør prioriteres foran bilister. Jeg trodde Frp ville lytte til folk flest? Bør ikke det gjelde her i Oslo også?

Les også: Høyre raser mot bilforslag: - Populisme fra MDG

- Ekstremismen overtar



I Listhaugs Facebook-video, som nå er sett av mange tusen, snakker Listhaug mens hennes mann kjører gjennom Oslo sentrum.

«Sånn er det når man har et byråd som i Oslo som Miljøpartiet De Grønne sitter i og skal være med å styre med Rødt, SV og Arbeiderpartiet. Som tillater rett og slett at ekstremismen overtar og man gjør hva man kan for å hive bilene ut av byen - selv om mange faktisk er helt avhengige av dem - til og med i Oslo», sier den tidligere statsråden.

Mest sett siste uken