MDG-byråd Berg: - Hagen vil påføre bilistene en ekstra bompengeregning på over 200 kroner

MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg slår tilbake mot Carl I. Hagen som mener de sløser bort penger på sykkelveier i Oslo.

Fredag gikk Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Carl I. Hagen, ut og kritiserte byrådets ambisiøse sykkelplan i hovedstaden. Totalt vil sykkelveinettet, som skal strekke seg over 530 kilometer, koste over 13 milliarder kroner.

- Det er meningsløst å bruke så mye penger på enda bedre sykkelveier som nesten ikke blir brukt, sa Hagen, som mente planene burde stoppes og at pengene heller burde brukes på eldreomsorg.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) slår nå tilbake mot kritikken.

- Det er ikke meningsløst å legge til rette for at flere sykler mer i Oslo. Jeg går ikke med på premisset om at sykkelsatsingen er for dem som allerede sykler. Byrådets sykkelplaner handler om å gjøre det tryggere og bedre å sykle i Oslo, slik at flere velger å sykle mer, sier Berg til Nettavisen.

KRITISK: Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Carl I. Hagen, synes det er meningsløst å bruke så mye penger på sykkelveier. Han tviler på at byrådet vil nå sine mål om antall syklende.



- Renere luft og mindre støy



Hun understreker samtidig at satsingen ikke bare handler om transport.

- Jeg vil presisere at sykkelsatsingen handler om mye mer enn transport. Når flere sykler får vi renere luft, mindre forurensing, større plass til oss som bor i byen og mindre støy. I tillegg får vi bedre helse og økt livskvalitet. Dette har store samfunnsøkonomiske verdier, sier Berg.

Byråden viser til en undersøkelse utført av Transportøkonomisk Institutt (TØI), som viser at at sykkelsatsingen nettopp gir store gevinster.

- Undersøkelsen viser for eksempel at den samfunnsøkonomiske nytteverdien kan være mer enn tre ganger kostnadene ved bygging av sammenhengende sykkelveinett for utvalgte norske byer, sier hun.

- Vil øke bompengene



Berg mener også at Hagen, dersom han er så bekymret for byen og innbyggernes økonomi, først bør se på sine egne standpunkter.

- Dersom Carl I Hagen er bekymret for ulønnsomme samferdselsprosjekter, håper jeg han vil gå sammen med byrådet mot de gigantiske planene for utvidelse av E18 inn mot Oslo, sier hun, og slår tilbake med samme mynt:

- Hagen og resten av Frp vil påføre bilistene i regionen en ekstra bompengeregning for å kjøre fra Oslo til Asker tur-retur på over 200 kroner. Det er dårlig samfunnsøkonomi det, sier hun.

- Det er ikke urealistisk



Hagen mener også at det er urealistisk å tro at byrådet vil nå målet sitt om at 25 prosent av byens reiser vil foregå med sykkel i 2025.

Heller ikke der er Berg enig med Frp-nestoren.

- Jeg tror ikke det er urealistisk at 25 prosent av byens reiser vil foregå med sykkel i 2025. I en fersk holdningsundersøkelse sier omtrent 8 av 10 at bedre trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og mindre trafikk har størst påvirkning på om de vil sykle mer, sier hun, og legger til:

- Derfor bygger vi mer sykkelvei enn noe annet byråd, og i år skal vi bygge hele 15 kilometer med ny sykkelvei.

- 18 prosent sykler daglig



Fungerende direktør for Sykkelprosjektet i Oslo kommune, Liv Jorun Andenes, opplyser at det er nærmere tjue prosent som sykler daglig.

- Foreløpige resultater fra reisevaneundersøkelsen for 2017 viser at 70 prosent av Oslos befolkning mellom 18 og 79 år sykler i sommerhalvåret, og 18 prosent sier at de sykler daglig, sier Andenes til Nettavisen.

Til sammenligning er det 92 prosent som sier de kjører i sommerhalvåret, enten som sjåfør eller passasjer, og 25 prosent som gjør dette daglig.

- Hvor mange tror dere vil sykle i fremtiden?

- Hvor mange som vil sykle i fremtiden avhenger av mange faktorer, blant annet hvor godt det legges til rette for sykling, og endringer i konkurranseforholdet mellom de ulike transportformene, sier hun.

LEGGE TIL RETTE: Fungerende direktør for Sykkelprosjektet i Oslo kommune, Liv Jorun Andenes, sier at antallet som vil sykle i fremtiden avhenger av flere faktorer, blant annet hvor godt det legges til rette for sykling.

Andenes forteller de basert på reisevaneundersøkelsen ser at det er færre nå enn tidligere som oppgir at de aldri sykler, sommer som vinter, og at andelen som oppgir å sykle ofte, har økt.

- Denne økningen har skjedd samtidig som det har blitt langt flere og bedre sykkelveier i Oslo. Dette viser at man i stor grad får den transportmiddelfordelingen man tilrettelegger for, og det vil til syvende og sist være avgjørende for hvor mange som sykler i fremtiden, sier hun.

I motsetning til Hagen tror også hun at de kan nå målet om at 25 prosent av byens reiser, vil skje med sykkel.

- Målet om 25 prosent sykkelandel kan oppnås også dersom det ikke blir en videre reduksjon av antall personer i Oslo som aldri sykler, gitt at de som sykler begynner å sykle på flere av sine reiser, sier Andenes.

