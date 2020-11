MDG går inn for samarbeid med venstresiden etter valget

Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for et regjeringsskifte i stortingsvalget i 2021 og vil først søke samtaler med Ap og SV. Det har landsstyret vedtatt.

– Ap og SV må levere på klima og natur for å ha vår støtte, men vi vil gi dem sjansen. Vi setter klima og natur først, og ingen kan regne med vår støtte hvis de ikke leverer på det, heller ikke Ap og SV, sier partileder Une Bastholm i MDG.

Landsstyret understreker at MDG fortsatt er åpen for samarbeid på tvers av blokkene for å mest mulig grønn politikk, dersom Ap og SV ikke setter klima og natur høyt nok.

Fremdeles et grønt parti

At MDG nå peker på venstresiden, innebærer et linjeskifte for partiet, som anser seg som blokkuavhengig.

– Vi er et grønt parti, verken rød eller blå, og er åpen for å samarbeide på tvers av de tradisjonelle blokkene, understreker Bastholm.

Det er kun Frp MDG helt utelukker formelt samarbeid med.

– Men et er ikke aktuelt for MDG å støtte et Høyre som gjør seg avhengig av Frp, sier Bastholm.

Uenighet på forhånd

Rasmus Hansson, som nylig vant 2.-plassen på Oslos stortingsliste, har advart kraftig mot at MDG gir fra seg forhandlingsmakt før stortingsvalget.

– Verken Støre, Vedum eller Solberg må tro at de har MDG i lomma før vi skal forhandle politikk, sa Hansson, som er blant dem som vil hegne om MDGs blokkuavhengighet, tidligere lørdag.

