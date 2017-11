MDG halveres i ny måling

Miljøpartiet de Grønne og Høyre går mest tilbake i ny måling der Senterpartiet og Venstre går mest fram.

Novembermålingen for TV 2 , utført av Kantar TNS, er dramatisk for Miljøpartiet De Grønne, som går tilbake med 1,5 prosentpoeng, og nesten halveres med 1,9 prosents oppslutning. Hadde det vært stortingsvalg i dag, ville partiet falt ut av Stortinget.

Også KrF taper velgere og går tilbake med 0,1 prosentpoeng til 3,1 prosent – klart under sperregrensen. Samtidig går Venstre ytterligere fram og noterer seg for en oppslutning på 5,9 prosent, fram med 1,1 prosentpoeng siden oktobermålingen.

Også SV kan se seg fornøyd med partimålingen for november. Partiet går fram med 1,1 prosentpoeng og får en oppslutning på 7,4 prosent, noe som er den høyeste oppslutningen partiet har hatt på over åtte år.

Likevel er det Senterpartiet – valgvinneren i september – som går mest fram på denne målingen, med 2,2 prosentpoeng til en oppslutning på 11,5 prosentpoeng.

Regjeringspartiene går begge tilbake. Høyre sågar mest av alle, med en tilbakegang på 2,3 prosent og en oppslutning på 26,9 prosent – som fortsatt gjør partiet til landet største. Frp har en moderat tilbakegang på 0,4 prosentpoeng til 12,7 prosents oppslutning.

Arbeiderpartiet sliter fremdeles, holder ganske god stand med bare 0,1 prosentpoeng i minus, men går heller ikke framover. Ap får 25,3 prosents oppslutning og er fremdeles landets nest største parti.

Rødt på sin side ville ha fått to representanter ettersom de går fram med 0,2 prosentpoeng og vaker like under sperregrensen med sine 3,9 prosent.

