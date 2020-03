MDG holder landsmøtet på nett

Miljøpartiet De Grønne har bestemt seg for å flytte årets landsmøte til det digitale rommet.

Det digitale landsmøtet går av stabelen lørdag 25. april, forteller MDGs Une Bastholm.

– Det blir et litt nedskalert landsmøte hvor vi prioriterer valg av nye tillitsvalgte og ny ledelse og noen andre saker, sier hun.

Det er koronaviruset som er årsaken til endringen i planene.

Håpet er å få på plass et opplegg som gjør det mulig for delegatene å tegne seg og komme med innlegg. Men enkelte av landsmøtetalene vil kunne bli spilt inn på video i forkant, og Bastholm vedgår at det neppe blir like enkelt å få i stand en livlig politisk debatt med replikker.

Samtidig forsvinner mye av den sosiale opplevelsen.

– Men jeg syns det er flott at vi som et moderne parti som allerede jobber mye digitalt, kan vise at det går an å avholde store konferanser digitalt. Jeg gleder meg til at vi skal få til dette på en bra måte, sier Bastholm til NTB.

Det kan i tillegg bli aktuelt med et ekstraordinært landsmøte til høsten.

I forkant av landsmøtet har valgkomiteen enstemmig innstilt Bastholm som ny partileder. I dag har MDG en ordning med to nasjonale talspersoner.

