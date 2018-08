MDG-leder mener selfie i kontrollhøring var respektløst

De tidligere justisministrene Sylvi Listhaug (Frp) og Per-Willy Amundsen bør si unnskyld for selfien de tok i terrorhøringen, mener MDGs Une Bastholm.

På Twitter skriver Bastholm at det er uforskammet og avslørende, og at de to bør si unnskyld.

Nasjonal talsperson Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne reagerer på selfien.

– Dette er en ekstremt alvorlig sak, regjeringens framtid er blitt et spørsmål, statsministeren er involvert og det er uklart om det har vært feilinformasjon av Stortinget, sier stortingsrepresentant og nasjonal talsperson Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne (MDG) til Dagbladet.

Hun mener at selfien er respektløst både overfor Stortinget og saken.

Listhaug svarer skriftlig via sin kommunikasjonsrådgiver at ingen har noe med hva hun gjør før eller etter høringen. Også Amundsen påpeker at selfien ble tatt i en pause. Han kaller kritikken for surmaget.

