MDG-lederen setter Trump-stempel på Solberg og Støre

MDGs partileder Une Bastholm mener Erna Solberg og Jonas Gahr Støre behandler klimakrisen slik USAs president Donald Trump behandler korona.

Bastholm gikk kraftig til angrep på statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre da hun holdt pressekonferanse for å oppsummere det politiske halvåret.

– Jeg tror simpelthen at Erna Solberg og Jonas Gahr Støre ikke er overbevist om at klimakrisen er en reell krise som truer liv og helse, også i Norge. De behandler klimakrisen slik Trump behandler korona. De fornekter alvoret og blir oppgitt over kritikerne som advarer og foreslår mottiltak, sa Bastholm.

Ifølge henne er de to fanget i en «uforståelig og irrasjonell fornektelse».

