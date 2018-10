Miljøpartiet De Grønnes medlemmer skal stemme over hva slags ledermodell de vil partiet skal ha. Avstemningen skjer digitalt.

Den interne debatten i MDG om partiet fortsatt skal ha en kvinnelig og en mannlig talsperson i stedet for én partileder, blir avgjort 21. oktober, skriver Dagbladet.

Denne uken startet voteringen over hva slags ledermodell medlemmene ønsker partiet skal ha. Spørsmålet avgjøres ved at medlemmene stemmer anonymt på en nettside.

Hvis det blir flertall for at partiet skal ha én partileder, vil dette endres når perioden for dagens talspersoner løper ut. En eventuell partileder vil derfor bli valgt først i 2020.

Minst 50 prosent av medlemmene må delta for at resultatet skal være gyldig. Stemmer under halvparten av medlemmene, blir dagens ledermodell videreført, skriver avisen.

