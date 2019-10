MDG og SV får hver sin nye Oslo-byråd

Byrådsleder Raymond Johansen presenterte byrådet for Oslo. Fra venstre: Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, Robert Steen (Ap) byråd for helse-, eldre og innbyggertjenester, Hanna Marcussen (MDG) byråd for byutvikling, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) byråd for miljø og samferdsel, byrådsleder Raymond Johansen (Ap), Inga Marte Thorkildsen (SV) byråd for oppvekst og kunnskap, Omar Samy Gamal (SV) byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Rina Mariann Hansen (Ap) byråd for kultur, idrett og frivillighet og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)