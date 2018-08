MDG underbyr Solberg i strid om arbeidstid

Vi trenger ikke å jobbe 43 timers arbeidsuke for å finansiere velferdsstaten. Vi kan jobbe mindre enn i dag, mener MDGs Une Aina Bastholm.

Hun gikk i rette med statsminister Erna Solbergs (H) påstand om at vi må jobbe 43 timers arbeidsuke om ikke flere kommer i jobb. Talspersonen i Miljøpartiet De Grønne fristet i stedet med 30-timers arbeidsuke under partitimen i Arendal onsdag.

– Solberg vil øke med en time om dagen, og vi vil senke den med en time. Det er et langsiktig mål, sier Bastholm til NTB.

– Vi tror det betyr at flere kan stå i jobben lenger, særlig i yrker som er krevende. Det kan gjøre at folk ikke blir syke, men heller jobbe og betale skatt, sier Bastholm.

Hun mener forslaget også vil være et svar på utfordringen med at roboter tar over flere av arbeidsoppgavene og det blir færre jobber. Med kortere arbeidstid kan flere dele på jobbene, påpeker hun.

For å finansiere velferdsgodene har Norge flere steder å hente penger fra, ifølge Bastholm, og peker spesielt på selskaper om Google og Facebook.

– Det er en del inntekter vi ikke tar i inn i dag, fra store multinasjonale selskaper som tjener masse penger i Norge, men ikke blir beskattet, sier Bastholm.

(©NTB)

