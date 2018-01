MDG vil endre loven hvis klimadom blir stående

MDG er skuffet over miljøorganisasjonenes nederlag i oljesøksmålet. Partiet vil endre lovverket dersom dommen blir stående.

Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon tapte rettssaken mot staten om oljeleting i Barentshavet.

– Hvis denne dommen blir stående, vil MDG fremme forslag om ytterligere klargjøring av Grunnlovens paragraf 112 som gjør det reelt mulig å få felt en dom i norsk rettsvesen, sier nasjonal talsperson Rasmus Hansson i MDG i en pressemelding.

Les egen sak: Miljøorganisasjonene tapte klimarettssaken og må betale sakskostnader

Organisasjonene som saksøkte staten, har ennå ikke bestemt seg for om de vil anke.

– Denne dommen er en gedigen skuffelse, først og fremst for våre barn og kommende generasjoner. Hvis vi skal ta vare på miljøet, trenger vi en grunnlov som beskytter fremtidige generasjoners rett til et stabilt klima og en levende klode, sier Hansson.

Han sier at partiet nå kommer til å jobbe for at kravet om stans i oljeletingen i Barentshavet i stedet blir vedtatt i Stortinget.

Frp lettet

Frp er lettet over at miljøorganisasjonene tapte klimarettssaken. – Vi er glad for utfallet, sier partiets energipolitiske talsmann Terje Halleland.

FRP: Terje Halleland i Frp.

Tingretten avviste torsdag kravet fra tre miljøorganisasjoner om at oljeletingen i Barentshavet må stanses.

– Om de hadde vunnet fram, hadde det vært en meget uheldig rettsliggjøring av politiske beslutninger og prosesser, sier Halleland.

Han mener verden vil ha behov for mer energi framover, og at norsk olje og gass i den sammenhengen spiller en viktig rolle.

– Om man skulle erstatte norsk gass i Europa med kull, ville det gitt en økning på nesten 300 millioner tonn C02, eller seks ganger Norges totale utslipp, sier Halleland.

Partiets miljøpolitiske talsmann, Gisle Meininger Saudland, ønsker også dommen velkommen.

– Mer enn 40 år med norsk olje- og gass-historie har vist at vi på en god måte har klart å ivareta hensynet til miljøet, det føler jeg meg trygg på at vi også skal klare i fremtiden, sier han.

Mest sett siste uken