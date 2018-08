MDG vil se på statsministerens rolle i Sandberg-saken

Flere medier melder at Per Sandberg (Frp) trekker seg som statsråd mandag. Nå vil MDG se videre på hva statsministeren har foretatt seg i saken.

– Dersom opplysningene stemmer, så er dette et ryddig valg av Sandberg. Man kan ikke sitte som statsråd og ha innrømt at man med vitende og vilje har brutt sikkerhetsreglene fordi det passer en privat, sier Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Une Bastholm i en pressemelding.

Mandag morgen meldte Aftenposten og flere andre medier at fiskeriminister Per Sandberg vil trekke seg som fiskeriminister i løpet av dagen. Det skjer etter at Sandberg den siste tiden har fått sterk kritikk for sine handlinger i forbindelse med Iran-saken. Opplysningene er foreløpig ikke offentlig bekreftet av regjeringen.

Nå varsler MDG at de vil se på om saken bør få større konsekvenser.

– Det gjenstår fortsatt å se hva statsministeren har foretatt seg for å unngå denne skandalen. Vi kommer til å følge dette tett for å se om dette bør få enda større konsekvenser, sier Bastholm.

(©NTB)

Mest sett siste uken