Medier: Christine Meye går av som SSB-sjef fredag

Christine Meyer kommer til å gå av som SSB-sjef om kort tid. Flere medier skal ha fått denne informasjonen bekreftet.

Bakgrunnen skal ifølge NRKs opplysninger være manglende tillit fra departementet.

Aftenposten skriver at de har fått det bekreftet at Meyer går av, men avisen viser til NRK, som meldte saken først, når de skriver at bakgrunnen skal være manglende tillit fra Finansdepartementet.

VG skriver at informerte regjeringskilder opplyser at Meyer trolig er ferdig som sjef i Statistisk sentralbyrå.

Taus etter møte

Så sent som på onsdag var SSB-sjef Christine Meyer i et oppvaskmøte med finansminister Siv Jensen (Frp). SSB er underlagt Finansdepartementet.

Etter onsdagens møte ville verken Jensen eller Meyer gi detaljer om hva som ble diskutert.

Onsdag morgen kom også nyheten om at 66 årsverk skal flyttes fra Oslo til Kongsvinger, og det er knyttet stor spenning til hvordan Meyer vil fortsette omorganiseringen av SSB.

Fredag skal Jensen møte Meyer igjen. Det er varslet at det skal holdes et allmøte i Statistisk sentralbyrå etter møtet, melder NTB.

«Etter møtet med finansministeren om hvilke tiltak SSB vil foreslå, planlegges det et møte med forskningsavdelingen og et allmøte senere på dagen». Det står å lese i en epost som ledelsen i SSB har sendt ut til de ansatte, ifølge NRK.

- Fysiske og psykiske reaksjoner

Senere onsdag kveld ble det også kjent at ansatte i SSB hadde sendt brev til Arbeidstilsynet der de ytret en bekymrin for at bråket kunne gå utover helsen til de ansatte.

– Vi får tilbakemeldinger om store fysiske og psykiske reaksjoner fra ansatte, heter det i et brev avisen hadde fått tilgang til.

Brevet er sendt fra SSBs representanter i Norsk Tjenestemannslag (NTL) til Arbeidstilsynet, med kopi til Finansdepartementet ved avdelingsdirektør Håkon Tandstad, skrev Aftenposten.

Torsdag kveld publiserer VG hittil ukjente styrereferater hvor Meyer ble advart mot å gå for fort frem med omorganiseringen, men Meyer stod på sitt, hevder avisen.

- Hadde ikke ryggdekning

De spekulerer også i at Meyer er ferdig som SSB-leder med hovedgrunn i at hun iverksatte den svært kontroversielle omorganiseringen av SSBs forskningsavdeling uten å skaffe seg tilstrekkelig ryggdekingen, verken i eget styre eller hos eierne i Finansdepartementet.

I referatet fra møtet 26. april heter det:

«Styret konstaterer at forskning er et av temaene som vil bli behandlet i statistikklovutvalget. Styret mener at forskning fortsatt bør være en del av SSBs virksomhet. Styret ber administrerende direktør ta hensyn til arbeidet i Statistikklovutvalget i den videre oppfølging av prinsippene og organiseringen».

Også i styremøtet den 16. februar kom det sterke oppfordringer om å vente med omorganiseringen, skriver VG:

«Endelig struktur for fagavdelingene er ikke klar, mange mellomledere er ikke på plass. Dessuten er det stor ekstern og intern uro knyttet til forskningsavdelingen og organisering av denne med følgende implikasjoner for statistikkavdelingene. Det er også knyttet usikkerhet til innstillingen fra det pågående lovutvalget», uttalte de ansattes representanter i styret, ifølge referatet.

