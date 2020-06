Medietilsynet åpner for kompensasjonssøknader i august

Redaktørstyrte medier kan fra starten av august søke om kompensasjon for omsetningsfall på grunn av koronapandemien.

Ordningen gir rett til kompensasjon for redaktørstyrte medier med omsetningsfall på minst 15 prosent i perioden 15. mars til 30. juni. Kompensasjonen er inntil 60 prosent, og støtten er begrenset oppad til 15 millioner kroner.

– Vi er glade for at rammene for en kompensasjonsordning nå faller på plass, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig 4. august og søknadsfristen er 13. august.

– Vi har full forståelse for at mange medievirksomheter er i en krevende situasjon, og vi vil gjøre alt vi kan for å behandle søknadene så raskt som mulig, sier Velsand.

