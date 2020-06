Medisin fra norsk selskap gitt til første koronapasient i Storbritannia

Medisin utviklet av selskapet Bergenbio testes mot korona i en stor studie i Storbritannia. Den første koronapasienten har nå mottatt en dose av legemiddelet.

Bergenbio opplyser i en børsmelding tirsdag at bioteknologiselskapets legemiddel bemcentinib er valgt ut som den første potensielle behandlingen til å bli testet i en britisk studie kalt ACCORD (Accelerating COVID-19 Research & Development plattform). Kort sagt er dette betegnelsen for et framskyndet forsknings- og utviklingsprogram for behandlinger av covid-19.

Nå har medisinen utviklet av bergensselskapet blitt gitt til britisk covid-19-pasient, skriver Bergensavisen.

(©NTB)