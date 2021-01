Medisinsk ansvarlig i Gjerdrum: – En kan overleve veldig mye lenger enn seks døgn

Redningsarbeiderne går fortsatt «all in» med håp om å finne overlevende etter Gjerdrum-skredet. De finner stadig nye hulrom nedover i de sammenraste boligene.

Tre personer er fortsatt savnet etter skredet.

– Det har gått under seks døgn, og det er tidlig hvis vi snakker om sammenraste bygninger, sier medisinsk ansvarlig for redningsaksjonen Halvard Stave.

– Historien har lært oss at en kan overleve veldig mye lenger enn seks døgn.

Redningsmannskapene graver seg nå stadig dypere ned i bygningene som ligger i leirmassene.

– Vi er nødt til å finne ut om det kan være mennesker i de hulrommene som vi vet finnes i de aktuelle sammenraste bygningene. Og så vil redningsaksjonen avgjøre hvordan dette kommer til å gå, sier Stave.

Han er fortsatt tydelig på at det er mulig å finne overlevende inne i området.

– Det er masse luftlommer inne i bygningene. Men de er sammenrast, så det krever optimale forhold hvis vi skal finne noen i live. Men i og med at det er mulighet for å finne noen i live, så går vi «all in» for å oppnå akkurat det.

For at det skal være mulig, må flere forutsetninger være til stede:

– Det må være et hulrom der en kan oppholde seg. En bør ikke være særlig hardt skadd, og så må en ha isolerende materiale rundt seg for å holde varmen. Og en må ha drikke etter så lang tid, sier Stave.

