Meklingen i kultursektoren avlyst av smittevernhensyn

Koronapandemien sørger for at mandagens mekling for kultursektoren er avlyst. Av smittevernhensyn flyttes spørsmålet om pensjon inn i vårens lønnsoppgjør.

Mandag 11. januar skulle LO Stat og Spekter møtes til mekling i kultursektoren, men med bakgrunn i koronasituasjonen ba Riksmekleren om at meklingen avlyses. «I samråd med Spekter har forhandlingsutvalget i LO Stat akseptert Riksmeklerens anmodning» skriver LO Stat i en pressemelding tirsdag. Dermed tar partene opp igjen tråden under det ordinære tariffoppgjøret til våren, skriver Frifagbevegelse på sine nettsider. – Vi gjør dette av smittevernhensyn. Å samle så mange mennesker over såpass lang tid ville vært så i strid med råd og veiledninger fra myndighetene, at det ikke var klokt. Også av hensyn til oss som skal delta, sier nestleder Lise Olsen i LO Stat. I pressemeldingen skriver LO Stat at det innen mandag skal forhandles om lønnsoppgjør og andre tekstkrav, før forhandlingene lukkes og oppgjøret sendes ut til uravstemning. «Kravet om livsvarig og kjønnsnøytral pensjon skal forhandles i mellomoppgjøret til våren» står det i pressemeldingen fra LO Stat. (©NTB) Reklame Slik får du de beste TV-pakkene billigst kultur

Arbeidskonflikt

Arbeidsliv Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her