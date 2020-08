Melby: – Skal mye til for å stenge ned skoler og barnehager igjen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener at selv med lokal smittespredning bør man tilstrebe å holde barnehager og skoler åpne så lenge som mulig.

Melby er opptatt av at hverdagen skal bli så normal som mulig for de unge som nå tar fatt på hverdagen igjen.

Statsråden viser til trafikklyssystemet og understreker at gult nivå betyr at skoleklasser kan være samlet, samt at barnehager skal streve etter å ha et normalt åpningstilbud.

– Vårt klare mål på nasjonalt nivå er at vi skal holde barnehager og skoleklasser åpne, slik at ingen havner bakpå i utdanning eller i opplæring. Det skal veldig mye til før vi stenger helt ned igjen, sier Melby.

(©NTB)