Melby: Det skal forskes på fjernundervisningen

Regjeringen har satt ut et forskningsoppdrag for å kartlegge skolenes erfaringer under koronakrisen.

Det opplyste kunnskapsminister Guri Melby (V) på en pressekonferanse mandag. – Vi trenger mer kunnskap om hva perioden med stengte skoler og barnehager har ført til. Derfor har vi satt ut et forskningsoppdrag om fjernundervisningen. Det vil bli gjennomført en egen spørring direkte til skolene om erfaringene fra perioden med fjernundervisning, sier Melby. Regjeringen bevilger også 400 millioner kroner for å hjelpe sårbare barn og unge etter nedstengningen av skolene. 170 millioner skal settes av til tiltak i skolen for å ta igjen tapt studieprogresjon. Det er opp til kommunene hvordan pengene skal bruker. (©NTB)

