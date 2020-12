Blir koronatiltakene videreført i vår, kan regjeringen åpne for å senke lærekravene, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Hvis det blir unntakstilstand langt utover våren, må vi se på hva vi forventer av det faglige læringsutbyttet, om alle skal oppfylle læreplanens mål, sier Venstre-lederen til Dagens Perspektiv.

Hun understreker likevel at rektorer og lærere foreløpig forventes å dekke hele pensum, men at hun har forståelse for at situasjonen er krevende.

– Jeg skjønner det hvis ikke de for eksempel får gjennomført alle møter og seminarer de hadde planlagt om de nye læreplanene, sier Melby.

(©NTB)

