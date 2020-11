Melby: Spesialundervisning må opprettholdes

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier skolene må gi nødvendig spesialundervisning under pandemien. 14.000 barn med slikt behov har mistet tilbudet.

– Det er alvorlig at elever ikke får det tilbudet de har krav på. Skolene må sørge for at elevene får en forsvarlig opplæring. Skolene kan ikke la være å gi nødvendig spesialundervisning, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til VG.

Avisen skrev søndag at over 14.000 barn med behov for spesialundervisning har mistet tilbudet under pandemien.

– Jeg er trygg på at skolene gjør det de kan. Både vi og sektoren er opptatt av at alle barn og unge får det tilbudet de har krav på. Vi følger også situasjonen tett, blant annet gjennom fylkesmennene som fører tilsyn og veileder skolene og barnehagene, sier Melby.

I alt 49.000 skolebarn i Norge får ekstra opplæring etter at det er fattet vedtak om det. Da skolene åpnet etter nedstengningen i vår, ble 1.400 av spesialpedagogene satt inn som ekstra lærerressurser som følge av inndelingen i kohorter på skolene. Dette rammet spesialundervingen.

