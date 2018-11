Meldte sol og plussgrader - så kom snødrysset

Høytrykket over Sør-Norge byr på mer enn bare sol.

OSLO (Nettavisen): Drammenserne hadde fått høre at mandag skulle bringe klarvær, sol og plussgrader. I stedet var Drammen og Lier noen av kommunene som fikk et hvitt dryss.

- Det var ikke så mye snø, men et lett dryss, sier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen til Nettavisen og innrømmer at meteorologene ble tatt litt på senga. Værsymbolene for dagen viste strålende sol.

Ifølge Nordhagen har høytrykket som nå ligger over Sør-Norge noen lunefulle sider. Med vind fra øst og skyer som kommer inn fra Sverige, støter skyene på norske fjell og kan gi fra seg snø.

- Det var snø i lufta noen steder - høytrykket til tross, sier Nordhagen.

Faktisk litt irriterende at det ser slik ut i Drammen når symbolene på Yr viser strålende sol 😩 Attpåtil detter det jo litt snø ut av disse skyene også! Men ingen er perfekte. Yr kan nok slite litt med skydekket i #SørNorge også de neste dagene. pic.twitter.com/1vWLvutDHh — Meteorologene (@Meteorologene) 19. november 2018

Hun sitter i Tromsø. Byen har ikke fått mye snø så langt i vinter og har opplevd en periode med mildvær, men det har kommet litt snø over 600 meter. I dagene framover fortsetter høytrykket å gjøre seg gjeldende i Sør-Norge:

- Dere får mye greit vær, men det er et varierende skydekke, sier meteorologen.

E134 ved Jerpetjønn mellom Notodden og Kongsberg mandag ettermiddag. Også her kom det et dryss av snø.

I nord fører lavtrykk og økende vind til stiv til sterk kuling i Troms og Nordland og opp til liten storm i Finnmark mandag kveld og natt til tirsdag.

Det er flere lavtrykk som passerer ute i Barentshavet som gir perioder med nedbør og mye vind i Nord-Norge mens høytrykket stort sett holder seg i ro over Sør-Norge denne uka.

Meteorologisk institutt sier det er store kontraster i skydekket over Sør-Norge nå, noe som er typisk for årstiden. Varmen fra sola hjelper ikke nok til å tørke ut skyene, ifølge meteorologene.

Slik så værvarselet ut for Drammen mandag. I stedet fikk drammenserne et dryss av snø.

Et tynt hvitt lag på jorder og hustak her ved Lierskogen mandag ettermiddag.

Høytrykket holder seg stort sett i ro over #SørNorge denne uka, noe som gjør at været kommer til å holde seg ganske stabilt 🧐 I #NordNorge passerer imidlertid flere lavtrykk ute i Barentshavet, noe som gir perioder med nedbør og mye vind. pic.twitter.com/dXsujps5At — Meteorologene (@Meteorologene) 19. november 2018

