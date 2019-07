Meling hardt ut mot PST etter Krekar-pågripelse

Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling kaller PSTs pågripelse av den 63 år gamle kurdiske irakeren for meningsløs.

– Pågripelsen er helt unødvendig, sier Meling til TV 2 Nyhetskanalen.

– Han har møtt opp hver gang PST har ønsket å prate med ham, han har ingen reisedokumenter, han har et utseende som er gjenkjennelig for alle, og han har ingen steder å unndra seg. Dette vet PST og derfor er det unødvendig å bruke varetekt i en sak der det ikke engang er begjært utlevering fra italiensk side, sier han.

Krekar nekter for å ha hatt noe med terror eller Italia å gjøre, understreker Meling, som minner om at det var opptak gjort av PST i Kongsvinger fengsel som lå til grunn for saken mot mulla Krekar i Italia.

– Jeg kan garantere overfor det norske folk at hvis PST hadde funnet noe grunnlag for å mistenke mulla Krekar for noe som har med terror å gjøre, så hadde de siktet ham, tiltalt ham og tatt det med i de sakene de har prøvd å reise mot ham, sier Meling.

Pågripelsen av Krekar var trolig et utslag av PSTs behov for å vise handlekraft, mener han.

– De har vel et behov for å vise at de er på ballen. Nå har de fått hjelp av italienerne til å løse en sak som kunne ha vært løst i Norge dersom mulla Krekar hadde gjort noe straffbart, sier han.

