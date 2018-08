Meningsmåling: Folk er splittet i synet på heldagsskole og leksefri

Mens 42 prosent av de spurte mener det bør bli slutt på lekser og innføres heldagsskole mener like mange at dagens timeplan og ordning med lekser bør fortsette.

Det viser en spørreundersøkelse Ipsos har utført for Dagbladet. Totalt sett er det like mange som vil ha heldagsskole med leksefri som det er som vil at lekseordningen bør fortsette som i dag i grunnskolen. Rundt 16 prosent svarer at de er usikre på hva de selv mener om saken.

I aldersgruppa 30–39 år, som kanskje kan forventes å ha flest foreldre med barn i grunnskolealder nå eller i kommende år, er det flertall for leksefri og heldagsskole, med 51 prosent.

Spørsmålet rundt hva som er best splitter også politikere og fagekspertise. I Norge har SV nedfelt heldagsskole i sitt program og vil ta opp leksefri skole til høsten.

Skoleforsker Thomas Nordahl sier til Dagbladet at det fortsatt er lite forskning på effekten av leksehjelp og heldagsskole. Han mener lekseordningen bør bestå, men forbedres. Han påpeker at lekser trenger faktorer for at de skal fungere: De må ikke ta for lang tid, det må være lekser i noe eleven har vært gjennom allerede, og det må være sannsynlig at eleven klarer det på egen hånd.

Det framgår ikke av artikkelen i avisen hvor stort utvalget i undersøkelsen er eller når den ble gjort.

(©NTB)

Mest sett siste uken