Mer enn 1 av 3 nordmenn vil ha Solberg som statsminister

Kun én gang tidligere har Erna Solberg hatt større oppslutning. Hele 36 prosent av Norges befolkning ønsker henne som statsminister, ifølge en ny måling.

Det er en økning fra 21 prosent i februar.

Regjeringens håndtering av koronakrisen oppgis som hovedforklaring på de sterke tallene i Dagbladets partibarometer.

Kun én gang før, i februar 2018, har Solberg fått et bedre resultat. Da svarte 40 prosent at hun var best egnet som statsminister. Hun har ligget framfor Ap-leder Jonas Gahr Støre på målingen helt siden mai 2017.

Også seks av ti svarer at de mener Solberg gjør en god jobb som statsminister i dag.

De spurte svarer uavhengig av eget partivalg, men også Solbergs Høyre øker på målingen. I januar og februar hadde Høyre under 20 prosent oppslutning. Nå ligger de på 25,4 prosentpoeng, kun slått av Arbeiderpartiet med 25,5 prosentpoeng.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra april i parentes): Ap 25,5 (+1,0), Høyre (25,4 (+0,1), Sp 13,0 (-1,2), Frp 10,0 (+0,3), SV 7,6 (-0,9), MDG 6,2 (+2,0), Rødt 3,8 (-1,1), Venstre 3,6 (+0,5), KrF 2,6 (-1,5) Andre partier 2,3 (+0,8).

905 stemmeberettige ble spurt i meningsmålingen som er gjennomført av Ipsos i tidsrommet 25.–28. mai. Feilmarginen er beregnet til mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng.

