Mer enn én av fire studenter kan vende tilbake til lærestedet

Studenter som må ha fysisk tilgang til lærestedet, skal få tilgang. I tillegg ber statsråden studiestedene planlegge for vanlig studiestart.

– Et sted mellom 25 og 30 prosent av studentene vil kunne komme tilbake, kunngjorde forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) på en preseskonferanse torsdag.

Studenter som må ha fysisk tilgang til lærestedet for at ikke de skal bli forsinket i utdanningen sin, er de som nå får tilgang til lærestedene.

Asheim begrunnet at ikke flere studenter får tilgang med at studentene har en friere form for utdanning, som kan benytte digitale løsninger. I tillegg ønsker regjeringen å unngå at studentene legger ekstra press på kollektivtransporten.

I tillegg kunngjorde statsråden at regjeringen håper på ordinær studiestart til høsten og ber fagskolene, høyskolene og universitetene planlegge for dette.

