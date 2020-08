Mer enn en av tre nordmenn synes det er vanskelig å følge med på koronareglene

Mer enn en av tre nordmenn, 36 prosent, svarer i en undersøkelse at de synes det er vanskelig å følge med på hvilke koronaregler som gjelder.

39 prosent synes ikke det er vanskelig, mens 25 prosent svarer verken eller, viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

Andelen som synes det er vanskelig å vite om de følger retningslinjene, har økt med 10 prosentpoeng siden juli.

Samtidig har kun 23 prosent tillit til at folk flest følger råd og retningslinjer for å unngå smitte. Over halvparten – 56 prosent – svarer nei til dette, mens 21 prosent er usikre.

Nordmenns tillit til hverandre har dermed falt med 5 prosentpoeng fra juli.

(©NTB)