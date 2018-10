Meteorologen: - Absolutt fare for nattefrost de nærmeste dagene

Blåfargen på temperaturkartet viser at vinteren er i ferd med å feste grepet.

OSLO (Nettavisen): Ta høyde for minusgrader og snø i høyden de nærmeste dagene, er rådet fra meteorologene. Natt til torsdag er det minusgradene som dominerer temperaturkartet i sør og nord, før det kommer inn noe varmere luft torsdag og fredag. Dette væromslaget er kortvarig. Fra fredag blir det igjen kaldere.

Snøgrense på 700-1000 meter

Magni Svanevik, meteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge, sier de som skal ferdes i fjellet må regne med vinterlige forhold:

- I Hordaland og Sogn og Fjordane ventes snøgrensa å ligge på 700-1000 meter, litt lavere i Møre og Romsdal og enda lavere i nord, sier hun.

Værkartet med temperaturprognoser på yr.no viser mye blått for minusgrader.

- Det er absolutt fare for nattefrost de nærmeste dagene, ikke bare i høyden, sier Svanevik.

Lavtrykk fra torsdag

Fra torsdag utover dagen og fredag kommer det inn et lavtrykk som tar med seg varmere luft, men ifølge meteorologen må innlandet og høyere strøk fortsatt regne med nattefrost. For Østlandets del slipper nattefrosten taket for en liten stund. Lavtrykket gir nedbør på Vestlandet og nordover.

- Torsdag vil det i Sør-Norge gå over til å bli sludd eller regn i fjellet under 1400 meter. I Nord-Norge er det mer vinterlig nå. I dag er det regn og sludd i Troms og Finnmark. Man skal ikke så langt opp før det er snø, kanskje 400-600 meter. Det blir væromslag i nord også, men både i nord og sør er det raskt over. Fredag bli det kaldere igjen, sier Svanevik.

Østlandet har best vær i sikte

- Hvem har de beste værutsiktene?

- Det er uten tvil Østlandet. Det ventes temperaturer opp mot 8-10 grader på det varmeste. I fjellet ventes det litt snø, men stort sett er det pent vær. Vestlandet får en god del regn.

