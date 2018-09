Meteorologen: - Kjør forsiktig. Her er det snø

Lokal nattefrost flere steder på Østlandet. Snø flere steder i fjellet i Sør-Norge.

Flere steder i fjellet i Sør-Norge har det snødd mandag morgen, melder Statens vegvesen. De anbefaler vinterdekk i høyden.

Kaldest natt til mandag var Juvvasshøe - minus 8 grader.

Det har også snødd mange steder i indre Nordland mandag morgen.

Bare på Saltfjellet ser snøen ut til å ha lagt seg, men det snør mange steder i indre Nordland mandag morgen, melder Meteorologisk institutt.

Sjekk været der du bor på yr.no

Mandag er det ventet at snøgrensa i nord vil synke til 200-400 meter, og det ligger inne et farevarsel for Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

- Bruk dekk som passer for forholdene, er rådet.

For Østlandet er det mandag ventet nordvestlig frisk bris utsatte steder, først på dagen periodevis liten kuling i Ytre Oslofjord. Opphold og perioder med sol. Lokal nattefrost i innlandet, melder Meteorologisk institutt på yr.no.

Buskerud/Telemark/Agder: Det har kommet litt snø i fjellet. Vi anbefaler alle som skal over fjellovergangene å legge om til vinterdekk og kjøre etter forholdene. pic.twitter.com/jbskeJOmDp — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) 24. september 2018

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet mandag morgen.

E134 over Haukelifjell mandag morgen.

I Agder er det ventet nordvestlig frisk bris utsatte steder, på kysten vest for Lindesnes liten kuling. Mandag kveld minkende vind. Enkelte regnbyger lengst vest, ellers mye pent vær.

For Rogaland: Nordvestlig liten og periodevis stiv kuling utsette steder. Regnbyer, snøbyger 600-800 meter, seinere 800-1000 meter. Seint i ettermiddag minkende til nordvest frisk bris, i kveld vestlig bris. Avtagende bygeaktivitet.

For Hordaland er det mandag ventet nordvestlig og periodevis stiv kuling utsatte steder, mandag ettermiddag minkende til frisk bris, om kvelden vestlig bris. Regnbyger, snøbyger på 500-600 meter, seinere 600-800 meter, lyder varselet på yr.no.

Møre og Romsdal: Nordvestlig stiv kuling utsatte steder. Regnbyger, snøbyger over 400-700 meter. Mandag kveld dreining sørvest frisk bris på kysten, seint i kveld økende til stiv kuling. Avtagende bygeaktivitet i indre strøk.

Trøndelag: Nordvest stiv kuling utsette steder, i kveld dreiende sørvest. Regnbyer, snøbyger over 500-700 meter.

Nordland: Vest og nordvestlig stiv kuling, først på dagen kortvarig sterk kuling i nord. Utover ettermiddagen minkende til liten kuling utsatte steder. Regnbyger, snøbyger over 300-500 meter, lyder varselet for Nordland.

Troms: Vest og nordvestlig stiv kuling, periodevis sterk kuling på kysten. Mandag kveld minkende til liten kuling. Regnbyger, snøbyger over 500-700 meter, i kveld 300-400 meter.

Slik ser værkartet og temperaturvarselet ut for Norge mandag ettermiddag.





