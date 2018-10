Meteorologen advarer mot værkaos: - Sendt ut farevarsler flere steder i landet

Ekspert advarer mot snø og underkjølt regn i store deler av landet: - Du må ikke finne på å kjøre på sommerdekk nå!

Den kommende uken vil bli preget av snø, regn og vind i store deler av landet og statsmeteorolog, Aslaug Skålevik Valved, meddeler at det første skikkelige snøfallet i høst vil ankomme Østlandet tirsdag.

- Det er forventet det første skikkelige snøfallet tirsdag i Telemark Østlandet. Snøbygene beveger seg nordover og har allerede ankommet Agder-fylkene i Sør-Norge, sier Aslaug Skålevik Valved til Nettavisen.

Ifølge statsmeteorologen vil snøen begynne å falle allerede natt til tirsdag på Østlandet, men at nedbøren vil utvikle seg til regn i løpet av tirsdagen, da et kraftig lavtrykket beveger seg nordover.

Vær-forandringen vil føre til mildere vær i hele Norge, men også underkjølt regn og veldig glatte veier, meddeler statsmeteorologen. Valved forventer at det faller mellom 10 og 15 centimeter snø tirsdag, før nedbøren går over til regn.

På grunn av glatte veibaner kommer Valved med en advarsel til bilister i store deler av landet. Nord for Svartisen og Helgeland er det ikke sendt ut noen farevarsler.

- Fra tirsdag ettermiddag av går det over til underkjølt regn på Østlandet og i indre strøk på Vestlandet. Du må ikke finne på å kjøre på sommerdekk nå. Det er veldige vanskelige kjøreforhold og det er helt uforsvarlig å ferdes med bil uten vinterdekk. Har du ikke rukket å skifte dekk må du parkere bilen. Ta heller kollektivet, råder Valved.

Valved kommer med en ekstra advarsel til bilister i de indre strøkene på Vestlandet, fra Rogaland til Møre og Romsdal.

- I morgen (tirsdag) kan det være en veldig skummel situasjon på Vestlandet. Det kan bli veldig glatt. Det gjelder hele Vestlandet, fra Rogaland til Møre og Romsdal, advarer eksperten.

Her kan du lese om meteorologenes siste farevarsler i landet!

Den siste uken har det vært et stabilt høytrykk i Norge som har holdt temperaturen lav og jevn, men høytrykket beveger seg østover, noe som vil føre til at lavtrykket som er på vei inn i landet vil påvirke temperaturen.

- Den kalde fine vinterluften vi har hatt med høytrykk nå vil bli over når lavtrykket kommer sørfra i morgen, avslutter Statsmeteorolog Valved.

Årets første skikkelige snøfall er rett rundt hjørnet ☃ Snøbygene begynner i #Agder allerede i dag, før snøen for alvor legger seg over #Østlandet i natt. Vi kan vente oss 10-15 cm snø mange steder før nedbøren går over til regn. Vær forberedt på vanskelige kjøreforhold! 🚗 pic.twitter.com/BYHT2it20T