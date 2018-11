Meteorologen lover høytrykk til helgen

Høytrykk, sol i høyden, skyer i lavlandet og lavere temperaturer. Det er væroppskriften for Sør-Norge de nærmeste dagene.

OSLO (Nettavisen): - Høytrykket kommer og vil prege helgen i Sør-Norge, men høytrykk sent på høsten betyr nødvendigvis ikke pent vær, men det betyr lite vind og lite nedbør, sier statsmeteorolog Raphael Escobar Løvdahl til Nettavisen.

Han varsler likevel sol og pent vær i deler av Sør-Norge, særlig om du beveger deg opp i høyden.

Lokk på skyene

- I lavereliggende områder betyr høytrykket at fuktigheten fanges nærmere bakken. Vi kan få et lokk som holder på skyene, det vi kaller inversjon. Men de som søker mot høyden og fjellet kan vente seg sol. Og det er ikke sikkert du behøver å dra så veldig høyt opp. I Oslo kan det hende at det holder å komme seg opp på Tryvann, for eksempel, sier Løvdahl. Tryvann ligger på rundt 400 meter over havet.

Temperaturen vil falle

De som venter på vinter og kulde, må fortsatt smøre seg med tålmodighet, men temperaturene vil falle.

- Det blir lavere temperaturer, men det blir ikke akkurat kaldt. Akkurat nå har vi over 15 grader flere steder på Vestlandet og 10 grader i Oslo, sier Løvdahl.

Han varsler kuldegrader på fjellet nattestid til helgen, men på dagtid kanskje 4-5 plussgrader.

- Det venter relativt mildt vær til helgen, men noen vil sikkert oppleve at de må skrape frontruta på bilen om morgenen.

Varme farger og høye temperaturer i Ålesund torsdag morgen. Bildet er tatt innover Borgundfjorden med Sunnmørsalpene i bakgrunnen.

Nord-Norge må vente til søndag

Høytrykket ventes som nevnt å gi stort sett rolige vindforhold og lite nedbør i Sør-Norge. I Nord-Norge vil lavtrykket henge igjen en stund, og der ventes ikke høytrykket å gjøre seg gjeldende først søndag.

Fredag blir både våt og vindfull i #Vesterålen og #Troms. Vi får regnbyger og sørvestlig sterk kuling, Vesterålen kan få liten storm om ettermiddagen. pic.twitter.com/Rmz0BxKic9 — Meteorologene (@Meteorologene) November 15, 2018

