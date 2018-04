Meteorologen med klar oppfordring: - Godt råd, ha paraply eller regnjakke klar

Få steder slipper unna nedbør i helgen.

I løpet av uken har det vært stigende temperaturer, og fredag er det solskinn store deler av Østlandet. Men i løpet av helgen vil de aller fleste steder i landet få smake på nedbør.

- Det er få som slipper helt unna litt nedbør i helgen. Det kommer spredte byger rundt omkring, til forskjellige tider. Godt råd: Ha paraply eller regnjakke klar, melder meteorologene på Twitter.

Det bekrefter vakthavende meteorolog, Gunnar Livik, overfor Nettavisen.

- Helgen sett under ett så er det få steder som slipper unna noe nedbør, sier Livik.

Front fra vest



- I dag er det bygevær fra Sogn og Fjordane og videre oppover. Etter hvert kommer det inn en front på Vestlandet, som gir nedbør fra Boknafjorden og nordover. Denne fronten vil etter hvert bevege seg inn over Trøndelag. Nedbøren kommer i form av regn langs kysten, og man må et godt stykke opp i høyden for at det blir snø.

Lenger nord i Sør-Norge er det derimot kjøligere og der kan nedbøren komme som snø.

Agder, Rogaland og sørlige deler av Østlandet holder seg tørt ut dagen lørdag, mens det i nordlige deler av Østlandet og i Telemark kommer nedbøren etter hvert.

- Da blir det nok i form av sludd eller snø, men det er snakk om beskjedne mengder. Bergen og området får mest nedbør.

Det er få som slipper helt unna litt nedbør i helgen. Det kommer spredte byger rundt omkring, til forskjellige tider. Godt råd: Ha paraply eller regnjakke klar ☔ pic.twitter.com/yvRdLy9EgQ — Meteorologene (@Meteorologene) 6. april 2018

Mildere

Søndagen vil resten av fronten bevege seg over de sørlige delene av landet.

- Et større frontsystem bølger seg over Sør-Norge, en bølge fra tidlig på søndag, og så en ny senere på dagen. Da er det såpass mildt at nedbøren kommer som regn. Man må høyt opp for at det skal være noe hvitt i den nedbøren utover dagen.

Etter hvert søndag blir det oppholdsvær i Trøndelag, Møre og Romsdal og den nordlige delen av Hordaland. Det blir en del vind fra nord-øst på Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane-kysten.

Tørt i Finnmark



Nord for Trøndelag starter helgen lørdag med mer bygevær.

- I Nordland blir det nordlig frisk bris, og sludd eller snøbyger. Utover lørdagen blir det en bedring i været her, da avtar bygeaktiviteten. I Troms og Finnmark blir det snøbyger, og her er gjør vinden seg mer merkbar, opp mot stiv kuling langs kysten. Vidda slipper unna med lite bygevær, og kan få gløtt av sol utover ettermiddagen.

Første del av søndagen er det få byger i både Troms og Finnmark, men et nytt lavtrykk kommer inn og gir en ny omgang med snø eller snøbyger.

- Og vinden kommer fra nord og nordvest, så det blir nok et nytt påfyll med snø her da. Finnmark får lite eller ingen nedbør søndag.

Fraværende solvegg



For de som har ventet på vårsol og -varme, så er det enda lenger nord man finner det fineste været i helgen.

- På Spitsbergen ser det bra ut på lørdag. Her er det nordøstlig bris, med liten kuling helt sør, ellers oppholdsvær og for det meste pent vær. Kaldt vintervær. Søndagen blir mye av det samme, sier Livik.

- Jeg kan trøste med at det i dag fredag er det ganske fint vær på Østlandet, men det blir en skyet værtype resten av helgen. Det blir ikke den fine solveggen, nei.

Det er ikke mye snøsmelting på gang rundt om i #Norge. På https://t.co/Crstvb4v4M kan du følge med på snøsmeltingen, nesten minutt for minutt! ❄ pic.twitter.com/sSRU1JGM8z — Meteorologene (@Meteorologene) 5. april 2018

