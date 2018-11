Meteorologen varsler kraftig vind og snø

Meteorologene advarer for vanskelige kjøreforhold.

Fra onsdag kveld blir det vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge og østafjells, melder Meteorologisk institutt. I fjellet er det ventet kraftig vind og snø, mens østafjells ventes det snø som etter hvert går over til regn.

Varselet gjelder fra onsdag til fredag. Bruk dekk som passer forholdene, lyder rådet.

Sør-Norge har hatt en periode med kaldt vær, til glede blant annet for alpinanlegg som har hatt snøkanoner i sving. Nå varsler meteorologene mildvær og sier høytrykket over Sør-Norge svekker seg onsdag. Da er det lavtrykkene i vest som tar over. De frakter milde og fuktige luftmasser fra sør opp over Norge.

Mandag viser snølista hos Meteorologisk institutt 12 centimeter snø på Beitostølen (965 meter over havet) i Øystre Slidre i Oppland, 229 centimeter snø på Filefjell (956 m.o.h.) i Vang kommune i Oppland og 13 centimeter på Hardangervidda, nærmere bestemt Sandhaug i Eidfjord kommune i Hordaland (1250 meter over havet).

Se oppdatert farevarsel på yr.no

Slik ser værkartet ut onsdag kveld med kraftig vind i deler av landet.

Nå kommer mildværet! Høytrykket over #SørNorge svekker seg onsdag. Lavtrykkene i vest tar over og transporterer milde, fuktige luftmasser fra sør opp over vårt langstrakte land. Det gir plussgrader og en del regn 💦 pic.twitter.com/YjdeKk41Wd — Meteorologene (@Meteorologene) 26. november 2018

Mest sett siste uken