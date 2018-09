Meteorologene varsler søkkvåt mandagsmorgen på Østlandet

Meteorologisk institutt varsler store, lokale nedbørsmengder over Østlandet, mandag morgen.

På mandag kan det være lurt å ta fram både regnfrakk og sydvest - det er nemlig meldt lokalt kraftig nedbør over store deler av Østlandet.

Meteorologisk institutt varsler nemlig stedvis 25 millimeter per time med nedbør, og mellom 30 til 50 mm per tre timer, men med store variasjoner.

- Min vurdering er at man har et frontsystem som gir jevnt og trutt nedbør, men i dette systemet har man også såkalte cumulonimbus-skyer som gir mye nedbør på kort tid. Tordenvær kan også forekomme, forteller statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Mandag morgen kan det sør på #Østlandet bli mye nedbør. Store forskjeller lokalt og sikkert mange steder som ikke får like mye. Vær oppmerksomme. pic.twitter.com/w8VSYTXvrU — Meteorologene (@Meteorologene) September 9, 2018

Han tror det kan gå verst utover Buskerud, Vestfold og Østfold, men Oslo vil også få sin runde med nedbør.

- Kan få utsatte områder

Selv om det verste av regnskyllet skal være borte mandag ettermiddag, har meteorologisk institutt lagt ut et varsel, skulle regnet treffe et feil sted.

- Om man får 50 millimeter et sted det er god drenering, og ikke noe asfalt, går det kjempe fint. Men får man det samme antallet på en nybygd parkeringsplass, og kanskje fått dreneringen full av løv, kan det bli overvann. Si du har latt en bil stå litt uheldig til over helgen, og plutselig står den under vann, advarer Escobar Løvdahl, men presiserer kjapt:

- Det må nok være en del faktorer som tikker inn før det skjer noe, men potensiale er der, sier han.

- Mer fuktighet tilgjengelig

Etter en rekordvarm norsk sommer er ikke statsmeteorologen overrasket over nedbørsmengdene som har vist seg hittil.

- Når det er varmt hav har man mer fuktighet tilgjengelig. Det er den veien det går, med de globale klimaendringene vi har, at vi får en varmere atmosfære. Da klarer atmosfæren å holde på mer fuktighet, og vi får mer type styrtregn som vi har nå, forteller Escobar Løvdahl, som mener vi kan forvente oss mer av sistnevnte nedbørsform i årene som kommer.

Han legger til at styrtregn ikke er noe uvanlig fenomen, men at det sannsynligvis kommer til å komme oftere og kraftigere enn tidligere.

