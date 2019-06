Meteorologer: Stadig flere hetebølger i Norge

Enkelte steder på Østlandet er antallet hetebølger doblet de siste 30 årene. Det opplyser Meteorologisk institutt som sier årsaken er klimaendringer.

– Vi ser flere varmerekorder enn kulderekorder, og da blir det også flere hetebølger. Og det forventes flere hetebølger fremover siden temperaturen stiger og klimagassutslippene ikke viser tegn til å gå ned, sier klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt.

Statistikken viser at det er særlig i Sør-Norge det er vanlig at det kommer slike varme perioder på sommeren. De mest utsatte stedene er Øvre Eiker, Flå og Nes kommune i Buskerud.

– Her kommer det i snitt sju hetebølger per år. Hetebølger er et typisk innlandsfenomen. De delene av Buskerud som er særlig utsatt ligger skjermet for vind, og de ligger et stykke fra sjøen som kunne bidratt til å avkjøle luften, sier Tajet.

En hetebølge defineres i Norge som tre dager sammenhengende med en maksimumstemperatur som i snitt er over 28 grader. I Europa brukes andre definisjoner, og det er ingen internasjonal standard som brukes i alle land.

Fylkene med flest hetebølger er Buskerud og Telemark, fulgt av Oslo og Vestfold.

