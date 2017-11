Meteorologisk: Her snør det tirsdag morgen

Meteorologene venter snø på Østlandet tirsdag morgen.

Mange østlendinger kommer til å våkne til hvit bakke tirsdag morgen, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Et lavtrykk fra vest og temperaturer under null ventes å gi nedbør i form av snø.

- Det blir stort sett det meste av Østlandet som får snø, untatt kysten lengst i sør. Noen har allerede hatt den første snøen, men for noen blir dette det første snøfallet, sier statsmeteorolog Magnus Odhed til Nettavisen.

Store snømengder er det ikke snakk om, under fem centimeter, og meteorologen kan likevel ikke love at snøen blir liggende.

- Vi venter snø i løpet av morgen og formiddagen, da det ventes temperaturer straks under null. Men så klatrer temperaturen og det kan gå over i plussgrader, så det er mulig at snøen vil smelte, sier Odhed.

Snøen ventes å gi vanskelige kjøreforhold flere steder på Østlandet og i Telemark, særlig i ytre strøk, er advarselen fra meteorologene.

- Kjør forsiktig, og la bilen stå hvis du har sommerdekk på! lyder rådet.

Skikkelige kuldegrader må nordover for å oppleve. Kaldest i landet søndag var Bardufoss i Troms, der temperaturen aldri kom over minus 12,6 grader i dagtimene.

