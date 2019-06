Metodistkirken vil inkludere homofile

Flertallet på årskonferansen til Metodistkirken stemte for inkludering av homofile og lesbiske i kirken.

Samtidig har flertallet stemt for å inkludere dem som er misfornøyde med det nye veivalget, skriver Vårt Land.

– Jeg er stolt av at vi har fått til en verdig samtale og prosess der alle opplever å bli hørt, sier rektor Marie Ø. Movafagh i Metodistkirkens teologiske seminar.

I februar stemte United Methodist Church, som Den norske metodistkirken tilhører, mot å åpne for likekjønnet vigsel. Det har skapt debatt i Metodistkirken om retningsvalget videre.

Årskonferansen har stemt for å opprette et utvalg som skal besvare spørsmålet «hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet».

