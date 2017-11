Meyer: - Jeg mener at det kaoset som nå er skapt i SSB er eieren sin skyld

Det sier SSB-sjef Christine Meyer under allmøtet i SSB.

SSB-sjefen innkalt til ekstraordinært hastemøte i styret klokken 15 fredag, melder NTB.

Det hersker full forvirring om Meyers framtid etter at flere medier torsdag skrev at hun ville gå av som sjef. Dette ble avvist av Meyer fredag formiddag.

Samtidig sier hun under allmøte i SSB at eieren har skyld i kaoset den siste uken.

– Jeg mener at det kaoset som nå er skapt i SSB, er eieren sin skyld, sa Christine Meyer under et allmøte i SSB fredag formiddag, ifølge NRK.

Ifølge Meyer støttet Finansdepartementet den omstridte omstillingen i SSB helt fram til for rundt to uker siden.

– Men når vår eier velger på et kritisk tidspunkt i omstillingsprosessen å backe ut, og sår tvil om vi har støtte fra vår eier, så blir det kritisk for SSB. Jeg er kritisk til måten Finansdepartementet og finansministeren har opptrådt i dette, skal Meyer ha sagt.

Uttalelsene kommer etter en turbulent uke og en svært turbulent fredag.

Fredag morgen avlyste Siv Jensen et møte med SSB-sjef Christine Meyer.

Møtet ble avlyst. Meyer sa til pressen at møtet ble avlyst fordi hun hadde tatt med seg advokat på et møte som hadde blitt omtalt som et oppsigelsemøte.

- På de tidligere møtene har finansrådene vært sammen med finansministeren. I dag fikk jeg invitasjon til et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene at jeg skulle trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse og jeg har ikke mottatt noe varsel om oppsigelse, så jeg følte i dag behov for å ha med meg en rådgiver. Det ønsket ikke finansministeren. Derfor ble det ikke noe møte, sa Meyer.

- Ikke oppsigelsemøte



Siv Jensen avviste at det var snakk om et oppsigelsemøte.

- Det planlagte møtet mellom finansministeren og Christine Meyer, var en del av dialogen mellom etat og departement. Påstanden om at dette var et oppsigelsesmøte, er gal, sa seniorrådgiver Kristina Storeng hos Finansdepartementet til Nettavisen og la til.

- Meyer står fritt til å ha med seg rådgivere fra SSB inn i et møte med finansministeren. Meyer ønsket derimot å ha med seg en ekstern advokat. Temaet for møtet gjorde at dette ikke var naturlig.

