Michelle Obama forteller om ekteskapsproblemer i ny bok

Michelle Obama forteller om livet med mannen som skulle bli USAs president i boken «Becoming».

I boken «Becoming» snakker Michelle Obama blant annet ut om en spontanabort og om tiden både før og etter at døtrene ble født ved hjelp av prøverør. Washington Post omtaler boken, som kommer neste uke, og der Obama også avkrefter alle rykter om at hun vil stille til valg.

- Jeg sier det rett ut: Jeg har ingen intensjon om å stille som presidentkandidat - noensinne. Jeg har aldri vært tilhenger av politikk, og mine erfaringer over de siste årene har ikke endret på det, skriver hun, ifølge Washington Post.

Michelle Obama forteller blant annet om tiden som småbarnsmamma, med en svært travel ektemann. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ensomt og vanskelig

Tiden rundt aborten paret gikk gjennom og prosessen med

prøverørsbefruktning før døtrene Sasha og Malia ble født, beskrives av Obama som svært ensom og vond. På samme tid som paret fikk anbefalt prøverørsbefruktning, startet ektemannens tid som delstatssenator i Illinois.

- Det var kanskje da jeg for første gang kjente på ergrelse mot politikken og Baracks ekstreme engasjement for jobben, skriver hun, ifølge Washington Post.

- Eller kanskje jeg bare kjente på byrden ved å være kvinne. Uansett så var han borte og jeg var her med alt ansvaret.

Barack Obama ble innsatt som president i 2009. Her er familien på vei ut av Air Force One i Moskva samme år.

Hun skriver videre at ektemannen gjorde alt han kunne og var svært engasjert. Han leste alt han kunne om prøverørsbefruktning og paret kunne snakke om dette hele natten.

- Men hans eneste faktiske oppgave var å møte opp på legens kontor og gi litt sæd.

Hun påpeker i boken at ikke noe av det hun opplevde var ektemannens feil, men sier det var vanskelig å være den som måtte sette karriere og interesser til side.

Michelle Obama var en populær førstedame, men selv vil hun aldri stille som presidentkandidat.

- Nå var det hans jobb å holde følge med oss

Tiden etter at døtrene ble født kunne Obama føle seg som «en arbeidende fulltidsmamma med en deltidsektemann», skriver hun, og hun fryktet at ektemannens ambisjoner ville gå på bekostning av familiens behov. Paret fant imidlertid hjelp i terapi og Michelle Obama skal ha funnet måter hun kunne være lykkelig på uten at Barack måtte gi opp politikken. Hun skal også ha vært opptatt av å lære døtrene sine at ektemannen og hans karriere ikke alltid kom først.

- Vi ventet ikke på pappa. Nå var det hans jobb å holde følge med oss.

Michelle Obama skriver også at hun ikke ønsket at mannen skulle gå til valg i 2008, men at hun mente han ville gjøre en så god jobb som president at hun godtok det. At Donald Trump ble valgt i 2016, syntes hun derimot det var vanskelig å godta. Obama skriver også om at Trump spredte tvil om at Barack Obama var født i USA, der hun mener Trump satte hennes familie i fare.

