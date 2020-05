Midlertidig ansatte politifolk skal kunne søke på koronastillinger

Politidirektoratet åpner nå for at også folk som allerede jobber i politiet, skal kunne søke på koronastillingene.

Med de opprinnelige reglene ble politivikarer som om kort tid kunne ha krav på fast ansettelse i politidistriktene, skviset ut. Etter å ha jobbet midlertidig i tre år har ansatte krav på fast stilling i politietaten, skriver Politiforum.

I mars fikk Politidirektoratet hjemmel til å ansette 400 nye politifolk for å styrke bemanningen, som følge av koronaviruset. Ekskluderingen av vikarene var for å unngå å måtte ansette dem, av hensyn til et allerede stramt politibudsjett.

