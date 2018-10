Migrantgruppe på vei til USA stormer grenseport i Guatemala

En gruppe med tusener av migranter på vei fra Mellom-Amerika til USA, har revet ned en grenseport ved overgangen mellom Guatemala og Mexico.

Gruppens størrelse anslås til rundt 3.000 personer. De hadde gått fra Honduras gjennom El Salvador og Guatemala, og var fredag kommet fram til grensen mellom Guatemala og Mexico.

Bare to kvartal unna overgangen stanset gruppen og snudde, melder AP. Senere fredag meldte byrået at migrantene rev ned en grenseport i Guatemala og stormet over ei bru mot Mexico, til tross for at Guatemala hadde stengt overgangen og beskyttet den med soldater og militærkjøretøy.

Grenseovergangen på mexicansk side er beskyttet med en stor vaktstyrke og høye metallgjerder. Mexicanske myndigheter har utplassert mannskapsforsterkninger.

Migrantene har hatt som mål å slippe inn i Mexico og ta seg videre gjennom landet til grensen i nord. Flesteparten av dem kommer fra Honduras. Drømmen deres er å dra til USA.

– Økonomien i Honduras er grusom. Det finnes ikke noe der, sier 47 år gamle Jose Porfirio Orellana, som dyrker eikenøtter og bønner på en gård i Yoro-provinsen i Honduras.

USAs president Donald Trump har truet Mexico med å stenge grensen mellom de to nordamerikanske landene hvis mexicanske myndigheter ikke stanser migrantenes ferd. USAs utenriksminister Mike Pompeo ble fredag sendt til Mexico. Der sa han til sin mexicanske motpart Luis Videgaray at USA står overfor sin største krise som følge av rekordstor innvandring.

Washington har også rettet advarsler til Guatemala, El Salvador og Honduras og uttalt at bistand vil bli kuttet dersom de tre landene ikke setter foten ned for migrantene.

