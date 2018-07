Mikael gjorde det igjen – fikk kjempehai på 863 kilo i Andfjorden

I begynnelsen av juli dro Mikael Åkesson opp en håkjerring på hele 1054,7 kilo i Andfjorden. Noen dager senere gjentok han bedriften.

(Hooked): Svenske Åkesson og hans fiskekamerater har i juli brukt to ferieuker på Nordic Sea Angling sin fiskecamp i Risøysundet i Nordland, med skikkelig dypvannsfiske som hovedprioritet.

Som tidligere skrevet ble satsingen en umiddelbar suksess, da Åkesson kroket en kjempefisk på en halv kilometers dyp. Etter en knallhard fight på halvannen time, kunne en håkjerring med en estimert tabellvekt på hele 1054,7 kilo sikres langs båtripen.

Les også: Jonas kroket verdens største mora på aller første nedslipp

Tredje største i verden

Dette er den tredje største fisken som noen gang er fanget på stang i verden, bare slått av Alfred Dean sin 59 år gamle verdensrekord på hvithai (1208 kilo) og Asgeir Alvestad sin fem år gamle verdensrekord på håkjerring (1099 kilo), også denne tatt i Norge.

Det er ikke vanskelig å forestille seg at Åkesson var rimelig bra fornøyd med fangsten sin, men når en har planlagt en fisketur i åtte måneder, og fremdeles har mye fisketid igjen, er det alltid muligheter for mer fangst. Dette gjelder også de som fisker etter håkjerring. For Åkesson sin del skulle lynet slå ned to ganger på samme sted.

Les også: Nær verdensrekord i sportsfiske: - Mitt livs fisk

Nytt kjempenapp én uke senere

En ukes tid etter at kjempen på over ett tonn fikk svømme ned igjen der den kom fra, kroket nemlig svensken nok en enorm fisk i Andfjordens store dyp. I kraftig vind, og med veldig mye ankertau ute, kjørte Åkesson fisken knallhardt, og etter bare 50 minutter kunne en håkjerring på 396 centimeter sikres langs båtripen. Fisken hadde en omkrets på hele 251 centimeter, og da sier tabellen fantastiske 863 kilo.

Rekordfisken fra tidligere i oppholdet var til sammenligning 406 centimeter lang og hadde en omkrets på 274 centimeter. At de trollgamle urfiskene i Andfjorden har matvett virker med andre ord å være rimelig opplagt.

Etter noen bilder fikk også håkjerring nummer to svømme ned igjen til sine jaktmarker i dypet. Dette er noe håkjerringene klarer fint, da de mangler svømmeblære og derfor tåler trykkforskjellen i vannlagene godt. Dette gjør igjen at de fint kan settes tilbake etter fangst, noe som er vanlig praksis blant alle som fisker målrettet etter arten. Flere gjenfangster fra Trondheimsfjorden viser også at praksisen fungerer.

Du kan lese mer om de fantastiske håkjerringfangstene til Mikael Åkesson på Nordic Sea Angling sine egne nettsider.

Les flere saker hos Hooked her.

Mest sett siste uken