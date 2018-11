Mild innledning på november - 17 grader på nattestid

Varmegradene preger landet idet november er godt i gang. Varmest i helga var Ørskog i Møre og Romsdal med 17,3 grader.

OSLO (Nettavisen): Mild luft fra sør og ekstra fønvirkning dro opp temperaturen i helga. Målestasjonene i Ørskog og Tafjord i Møre og Romsdal nådde begge 17 grader dagtemperatur søndag (17,3 og 17,2), viser oversikten på yr.no. Møre og Romsdal kunne også notere den høyeste nattetemperaturen natt til mandag; 15,2 grader i Tafjord.

Den aller høyeste nattetemperaturen nådde Rekdal i Vestnes kommune, 43 meter over havet, i helga. Natt til søndag viste temperaturen 17,6 grader like etter midnatt!

Vestnes ferjekai mandag morgen. Her i Vestnes ble det målt 17,6 grader natt til søndag.

Den foreløpige væroversikten fra Meteorologisk institutt tyder på at plussgradene vil fortsette å prege værbildet de nærmeste dagene.

Varselet for Møre og Romsdal for eksempel forteller om delvis skyet og skyet oppholdsvær mandag, for det meste oppholdsvær tirsdag og pent vær onsdag med temperaturer mellom 10 og 13 grader.

Flere steder i Nord-Norge har de en ganske vindfull mandag i vente, melder Meteorologisk institutt på Twitter. Nord i Nordland er det sterk kuling først på dagen mandag.

Varmegradene fortsetter å dominere landet denne uka, viser værkartet fra meteorologene.

Mild luft fra sør og litt ekstra fønvirkning dro temperaturen opp i #Møreogromsdal i natt. Aller varmst ble det i Rekdal, med 17.6 grader like etter midnatt. Utover dagen har det vært 16-17 grader en del steder. Bildet fra Berry van den Bosch viser Romsdalsfjella sett fra Molde. pic.twitter.com/OpwJYAfgXo — Meteorologene (@Meteorologene) 4. november 2018

