Mildværet setter en stopper for skisesongen - dette skulle åpnet i helgen

Med en temperatur på rundt syv plussgrader, er det lite som tilsier at alpinsesongen i Hafjell snart er i gang.

I motsetning til fjoråret, drøyer vinteren med sin ankomst i år. Lørdag 17. november kan Storm melde om følgende temperaturer i landets største byer klokka 10 på morgenen:

Kristiansand: 6,1 grader

Stavanger: 5,3 grader



Bergen: 9,3 grader



Oslo: 5,3 grader



Trondheim: 7,9 grader



Bodø: 7,1 grader



Tromsø: 4,6 grader







- Ålesund ligger helt på topp, med 10,4 grader klokka 10 i dag morges, sier Storm-meteorolog Lillian Bergheim til Nettavisen.

Utsetter sesongstart



Selv om enkelte nordmenn kanskje er glad for en sen vinter, er det dårlig nytt for alpinanleggene. Ifølge NRK er det kun tre anlegg som har delvis åpnet: Kvitfjell, Aurdal og Beitostølen.

I Innlandet kom snøen 26. oktober i fjor, og ble liggende. Nå, 17. november, glimrer den fortsatt med sitt fravær.

Hafjell alpinsenter skulle åpnet denne uka, men har utsatt sesongåpningen til rundt 1. desember.

– 1. desember er åpningsfesten for den nye heisen Hafjell 360 og planlagt åpning av flere løyper. Det er meldt minusgrader neste uke, og da håper vi å få trykket på knappen til snøkanonene, sier markedsansvarlig i Hafjell, Camilla Fjellvang, til NRK.

Etter en uke med lave skyer og tåke i #FjelletiSørNorge vil solen titte frem både lørdag og søndag. Med noen få plussgrader og rolige vindforhold ligger alt til rette for en flott helg. pic.twitter.com/yVsFMvGSbn — Meteorologene (@Meteorologene) November 16, 2018





Kaldere til uka



Fjellvang har rett i at det til uken vil bli kaldere.

- Til uka er det ventet at temperaturene skal synke litt, slik at det kan komme sludd i Troms og Finnmark. Resten av landet vil holde seg tørt, men temperaturene synker her også. I Trøndelag og på Østlandet vil man nok få minusgrader på morgenen, sier meteorolog Bergheim.

For så varmt som det har vært de siste ukene, er ikke normalt, sier Bergheim.

- På Vestlandet de første to ukene av november har temperaturen vært fem til syv grader over normaltemperaturen for november. I går hadde Tafjord hele 18 grader på morgenen, det er uvanlig! Generelt i hele landet ligger gjennomsnittstemperaturen rundt fire-fem grader over det som er normalt for denne årstiden.

