Miljøaktivister pågrepet etter aksjon i Oslo sentrum

Ni aksjonister fra miljøorganisasjonen Greenpeace er pågrepet etter at de nektet å klatre ned fra et stillas ved Byporten kjøpesenter i Oslo sentrum.

Tidlig torsdag morgen forsøkte aktivistene å henge opp et banner på bygningen, uten at det er gitt tillatelse, ifølge politiet.

– Sju personer er nå tatt ned og blir pågrepet. Banner og annet utstyr de hadde med seg, blir tatt i beslag. I tillegg blir to personer som filmet hendelsen, også pågrepet, da de anses å være sammen med de andre aksjonistene, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Greenpeace bekrefter overfor Aftenposten at det er de som aksjonerte i forbindelse med havkonferansen Our Ocean, som Norge i år er vertskap for. Toppledere fra staten, næringslivet, forskningen og sivilsamfunnet møtes i konferansen torsdag.

– I forbindelse med Our Ocean-konferansen på Clarion hotell vil vi gi klar beskjed til Erna Solberg og de andre statslederne om at de må gjøre mer for å ta vare på havet, sier rådgiver Halvard Raavand i Greenpeace.

