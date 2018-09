Mille-Marie Treschow er død

Den 64 år gamle skogeieren og forretningskvinnen Mille-Marie Treschow gikk bort lørdag, opplyser sønnen, Michael Stang Treschow.

– Det er med stor sorg vi må meddele at vår mor, Mille-Marie Treschow, døde lørdag 29. september, 64 år gammel, etter sykdom, sier eier og styreleder i Treschow-Fritzøe, Michael Stang Treschow, i en pressemelding.

Han ber om at familien får fred i en krevende tid.

Treschow var gift med Stein Erik Hagen, også kjent som «Rimi-Hagen», fra 2004 til 2012.

Mille-Marie Treschow var en av Norges rikeste kvinner og overtok som eneeier av det tradisjonsrike Treschow-Fritzøe-konsernet i 1986. Konsernet eier og drifter blant annet selskaper innen skogdrift, eiendomsforvaltning og byggevarehandel.

– Mamma hadde et stort hjerte for Treschow-Fritzøe og alle som jobber her. Hun har hatt stor betydning for utviklingen av selskapet fra et tradisjonelt skogsdriftselskap til et moderne industrikonsern, sier sønnen.

Mille-Marie Treschow var datter av brukseier Gerhard Aage Treschow og Nanna Treschow og ble født 3. april 1954 i Larvik i Vestfold.

