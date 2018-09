Mille-Maries revolusjon

Denne saken var publisert i Østlands-Posten 18. oktober 2014.

En sommerkveld for 40 år siden skjedde en tragedie som endret Mille-Marie Treschows liv for all framtid.

Tirsdag 23. juli 1974 drar Fritz Gerhard Treschow (18) og Johan Leopold Løvenskiold (20) på tur til en tidligere skogsbestyrerbolig som eies av Løvenskiold-familien på Bestul i Luksefjell i Telemark. Sammen med dem er Løvenskiolds kjæreste, ei jente på 19 år fra Oslo. Fritz Gerhard er arving til Treschow-Fritzøe i Larvik og Johan Leopold tilhører Løvenskioldfamilien i Skien. Planen er å fiske og jakte.

Ifølge politirapporten, som ØP har fått delvis innsyn i, henter guttene hvert sitt gevær på gangen i boligen. Alt tyder på at rifla som Fritz Gerhard tar tak i allerede er ladd med skarpe skudd. Men han vet det ikke. Johan Leopold og kjæresten er i stua ved siden av. Ett skudd fra rifla som Treschow holder, treffer Løvenskiold, og han dør raskt. Ifølge politimester Tveit i Skien skal Fritz Gerhard ha sagt: «Nå har jeg drept min beste venn.»

Treschow og jenta drar av gårde for å hente hjelp. Han får skrens på bilen og kjører seg fast. Mens jenta springer videre til nærmeste nabo, drar han tilbake til huset.

Når det kommer hjelp til Bestul, ligger Treschow død ved siden av Løvenskiold. I fortvilelse har han tatt sitt eget liv.

Etterforskningen konkluderer med vådeskudd og selvmord. Det skal ikke ha vært krangel eller uoverensstemmelser med i bildet. Alt tyder på at det som skjedde var et tragisk uhell.

Mille-Marie Treschow er 20 år og eldst av Nanna og Gerhard Aage Treschows fire barn. Men som tradisjonen alltid har vært, er det den eldste Treschow-sønnen som skal eie og drive de store skogene og bedriftene videre. Enkelte av eiendommene er allerede overført til Fritz Gerhard. Nå er han plutselig borte.

Brukseier Treschow og familien sørger og tenker, tenker og sørger. Hva skal skje nå? Hvem skal overta? Familien har opplevd det samme før.

Egentlig var det ikke Gerhard Aage som skulle drive videre. Det var hans eldre bror, Fritz. Men i påsken 1947 døde han i snøskred i Jotunheimen.

Mille-Marie har gått på skole i England og lært å lage mat i Frankrike. Nå har hun planer om å bli ergoterapeut. Hun snakker med faren. Er hun dyktig nok? Kan hun makte ansvaret? Hvordan vil det oppfattes i et mannsdominert næringslivsmiljø, både lokalt og i større sammenheng, at en kvinne for første gang skal bli eier av mektige Treschow-Fritzøe? Faren sier hun må forberede seg på å ta over, men ber henne først skaffe seg en økonomisk, akademisk utdannelse.

I 1982 er hun ferdig siviløkonom etter utdanning ved Hochschule St. Gallen i Sveits, Seattle University og New York University i USA. Hun skaffer seg yrkeserfaring, reiser rundt og ser på store, internasjonale virksomheter innen treforedling.

I 1981 overtar hun Fritzøe Skoger og i 1986 Treschow-Fritzøe.

Nå har Mille-Marie regjert i 28 år. Sammen med lederne har hun ført konsernet gjennom en enorm forvandling. Hadde hun ikke maktet eller turt å si ja til grepene som skulle til for å fornye Treschow-Fritzøe, kunne det endt med konkursrammet industri og et byområde i forfall og stagnasjon.

Hammerdalen, Sanden og Batteritomta ser totalt annerledes ut i dag enn da hun tok over. Men de synlige endringene i Larvik er kun deler av hva som har skjedd med selve konsernet.



I 1986 står hun overfor kolossale utfordringer. Fritzøehus er nedslitt og umoderne. Treschow-Fritzøe et konglomerat av 12 store og små forretningsområder. Mange av dem er i nedgangstider, går med underskudd og industrien er nedslitt.

I regnskapet er det ikke satt av en eneste øre til omstilling. Gjelda vokser. Egenkapitalprosenten er på sju og kritisk lav. Industrien er rett og slett truet av konkurs.

– Det var et dystert scenario, fastslår Stein Grimsrud, som var konsernsjef fra 1986 til 2006, og i dag er styreleder.



Mille-Marie har fått eierskap og ansvar i fanget, og vet at forpliktelsen er å forvalte, ikke forbruke. Det ligger ikke i hennes natur å vente på at andre skal ordne opp. Hun vet godt hva faren og bestefaren har bygd opp, men det er bortkastet å bruke tid på å analysere hva som er gjort før.

Hun tviholder på å se framover, finne mulighetene, sjekke ut ideene. Hun har kompetente rådgivere. Faren, selvsagt. Men ikke minst Grimsrud, advokaten som har vært i firmaet siden 1974, og ektemannen Andreas Stang, som også er siviløkonom og direktør i konsernet.

Det må foretas store, ubehagelige grep. Mille-Marie, Grimsrud og Stang bestemmer seg for å handle mens de fortsatt har tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Det er krise for Larviks mektigste familie, og det legges en plan.

Målet er todelt: Mille-Marie skal bestå som eneeier og virksomheten skal spisses dit det er penger å tjene.

Løsningen er konsolidering og fusjonering. Verdiene skal sikres og risikoen spres.



Fram til 1986 var hele Treschow-Fritzøe personlig eid av Gerhard Aage Treschow, slik det også hadde vært i generasjonene før. Det familien alltid har ansett som grunnpilaren – de store skogene – blir et enkeltpersonforetak. Men de andre bedriftsområdene deles nå opp i selvstendige aksjeselskaper.

Mange mener det er den største endringen Treschow har gjort siden jernverket ble lagt ned i 1868. Det blir tydelig hvor pengene kommer inn og hvor de går ut. Daglig, lønnsom drift er mantraet.

I veggene sitter det en holdning om at ting ordner seg; det kommer alltid bedre tider igjen. Mille-Marie, Grimsrud og Stang lar seg ikke berolige, og mener tvert imot at en slik tankegang er farlig.

Sagbruksdriften går inn i Bergene Holm. Hunton overtar produksjonen av trefiberplater og Norgesmøllene mølledriften. Treschows selvstendige larvikittindustri på Malerød og i Tvedalen føres videre sammen med Lundh-familien i selskapet Lundhs Labrador AS.

– Det var mye bedre for oss å ha en mindre eierandel i noe som var framtidsrettet og blant det beste i sitt slag i Norge, enn å sitte med full eierandel i noe som var på vei nedover. Nå er hele firmaet totalt endret. Dagens hovedaktiviteter var enten ikke der i 1986, eller de var bare gryende, sier Grimsrud.



De ansatte, både i industrien og i skogen, merker endring når Mille-Marie blir eier. Fritzøe Skoger reduserer antall skogdistrikter og ledere, og Mille-Marie deltar på møter som handler om skogen. De stadig færre skogsarbeiderne får mer selvstendig ansvar. Før var alt bestemt og planlagt av lederne.

Da hun starter som skogeier, er den gammeldagse pompøsiteten fortsatt til stede. Historien forteller om da hun besøkte Lardal på begynnelsen av 80-tallet. Skogsbilveiene ble raket og kantene klipt. Det ble flagget på stedene hun skulle besøke, og det var pyntet og stelt. I tillegg fikk de ansatte med river og ljå beskjed om å gjemme seg inne i skogkanten til følget hadde passert. Ingenting skulle forstyrre inntrykket av kontroll og orden.

Det må sies at det var ikke Mille-Marie selv som hadde bestemt at det skulle gjøres slik. Det var bare slik det var den gangen.

I 2014 er det andre tider. Hver desember møter Mille-Marie de ansatte i Fritzøe Skoger og de innleide tømmerhoggerne til førjulshygge. Stedet varierer. De møtes der hvor hoggingen pågår, griller pølser på bål og koker kaffe. Hun prioriterer det høyt, uansett om det er mørkeblå kuldegrader eller regn og mildvær.



Tilbake i 80-tallets Norge er det stigende velstand og økt forbruk. Bankene låner ut mer penger. For dem som vil være med på festen handler det om aksjer, Mercedes Geländewagen, magnumflasker med champagne og tunge mobiltelefoner.

I fagforeningene i Larvik fryktes det at arbeidsplasser forsvinner og det mumles om at Treschow heller vil tjene penger på børs.



I industrien merkes fokuset på økonomiske resultater.

Per A. Johnsen var ansatterepresentant i Treschow-Fritzøes styre fra 1986 til 1993. Han forteller at synet på bedriftsledelse endret seg kraftig.

– Om G.A. Treschow tapte noen kroner på wallboarden, så tok han det igjen på cellulosen. Det økonomiske ble en mye større faktor enn før. Vi merket et helt annet press etter fortjeneste. Det gjorde sitt til at vi måtte stå på hele tiden. Beslutningen om omstilling og nedtrapping av industrien ble tatt før den kom til styret, sier Johnsen, som begynte på Larvik Cell på Bergeløkka i 1971 og var ansatt til 1993.

I hele perioden var han tillitsvalgt i det som etter hvert ble hetende Fellesforbundet. Han sier han hadde en god arbeidsplass.

Raymond Marthinsen, tidligere organisasjonsarbeider i Fellesforbundet og nå leder av LO Larvik og Lardal, forteller at fagbevegelsen så på Treschow-Fritzøe som en viktig del av industrien i byen.

– De fleste tillitsvalgte var skeptiske til omstilling og redde for økt arbeidsledighet. Treschow var en hjørnesteinsbedrift, mye av det de startet er årsaken til at Larvik er Larvik, sier Marthinsen.

Grimsrud og Stang er et radarpar innen omstilling. Det er de som leder bedriften, Mille-Marie er mer tilbaketrukket fra driften enn sine forfedre. Ekteparet har fått sønnen Michael, og hun er i gang med å pusse opp Østfløyen på Fritzøehus. I 1988 flytter familien på tre inn i slottet. Året etter kommer datteren Victoria.

Stang elsker å kjøpe og selge på børs, han har teft også. Grimsrud kaster fram ideer, Stang tar noen av dem ned. Mille-Marie lytter både til dem og faren. Hun stopper flere investeringer for først å avklare lønnsomheten. Til slutt er det hun som sier ja eller nei, og setter navnetrekket sitt på dokumentene.

Hun hører også på ansattes innspill til styret, men de er alltid i mindretall.

– Vi hadde et bra forhold til ledelsen. I perioder ble vi sett på som litt rabiate, men vi ble respektert som tillitsvalgte. Men Mille-Marie visste ikke helt hvordan hun skulle takle oss tillitsvalgte som kjeftet og smelte, i forhold til funksjonærene som bukket og skrapte. Hun hadde hatt et beskyttet liv, hevder Per A. Johnsen.

Mille-Marie møter sin porsjon med sjåvinisme og opplever at hun må jobbe ekstra for å vinne tillit. Når det blir tungt, går hun tur i skogen for å få ut aggresjon. Ekteskapet med Stang er over i 2000 og da blir hun mer aktiv i bedriften. Hun blir mer bevisst på å følge sin egen magefølelse på hvilke valg hun skal ta.

Gjennom årene tar Mille-Marie avgjørelsene om å selge seg ut av flere virksomheter, deriblant Mølla. I 2009 selger hun sine 23 prosent i Bergene Holm og er dermed helt ute av treforedling.

Kun i 2011 og 2012 er hun administrerende direktør i konsernet, men har i sin eiertid alltid hatt styreplass. Og det er i styrene det skjer. Det er der visjonene, planene for posisjonering, diskusjonene rundt hvordan samfunnet utvikler seg, og beslutningene finner sted.

Mille-Marie har hatt mange innom sine styrer, men hun vil ikke la noen sitte lenger enn sju år.

– Jeg har villet ha jevnlig rullering for å få nye impulser, sier hun.

Inntil for en drøy måned siden satt hun selv, sønnen Michael Stang Treschow, Stein Grimsrud, styregrossisten Heidi Marie Pettersen fra Sandefjord og Mille-Maries svenske firmenning, Henrik Mogens Treschow, i konsernstyret. Nå er det kun mor, sønn og Grimsrud tilbake i konsernstyret.

På spørsmål om hva som er årsaken til at de nå har gått bort fra eksterne styremedlemmer, svarer Grimsrud:

-Treschow- Fritzøe er i takt med resten av næringslivet og samfunn i en rivende utvikling. Vi henter inn de styremedlemmene som passer best for den kompetansen vi trenger for å sikre utviklingen av selskapet og arbeidsplassene til alle som jobber her. Vi har alltid hatt tradisjon for å hente inn de styremedlemmene og kompetanse vi trenger til enhver tid - enten internt og eksternt.

I april fortalte Mille-Marie at hun ikke velger styremedlemmer på bakgrunn av vennskap eller familie, det er erfaring og kompetanse som er avgjørende.

– Venner har man på andre måter, man trekker dem ikke inn i forretningen. Det har heller ikke vært naturlig å gjøre det med familien, i og med at de ikke har vært eiere. Årsaken til at tanter og onkler kommer inn i familiebedrifter er jo ofte at de har en liten eierandel. Jeg har vært eneeier i 30 år, det har vært viktig å ha den rette erfaringen og kompetansen med tanke på de bransjene vi er inne i, sier hun.

– Hvor godt tåler du at styremedlemmene er uenige med deg?

– Det synes jeg er meget viktig. Man har eksterne medlemmer for å få åpne og ærlige impulser. De ser en bedrift og en kultur fra en annen vinkel. Det er kjempeviktig å ha åpen dialog og skape et miljø som gjør at medlemmene tør si hva de mener. Det er også en av årsakene til at det ikke er smart å ha nære venner i et styre. Da er det ikke like lett å si ifra hvis man ikke er enig; da kan man plutselig sette vennskapet på spill. Jeg har vært veldig opptatt av å ha et profesjonelt styre, i likhet med å drive og eie bedriften så profesjonelt som mulig.

Hun opplever det som en trygghet å ha med mennesker som er dyktigere enn henne selv.

– Da får man korrektur til seg selv hvis man ikke er helt på rett kjøl. Jeg har følt det har vært viktig å finne mennesker som er bedre enn meg selv, som utfyller meg. Det har jeg alltid følt som en trygghet og ikke som en trussel. For eksempel det å ha en sterk finansperson inne. Regnskaper en kompleks lesning.

Det kan gå heftig for seg i styrerommet. Styreleder Grimsrud påpeker at ledelsen alltid har bestått av et team.

– Mennesker som utfyller hverandre kan sitte sammen nesten kontinuerlig, diskutere og bryne seg på hverandre. Da er det stort sett slik at man kommer fram til en ny, felles idé, som er bedre enn noen hadde fra før, sier han.

– Så det er høyt under taket?

– Hadde det ikke vært det, så hadde det ikke kommet fram fornuftige løsninger.

I 1989 presenterer for første gang finansbladet Kapital oversikten over hvem i landet som har høyest formue. Mille-Marie er med på den såkalte «rikinglista». Blant kvinnene er hun helt i toppen, noen år er hun landets rikeste kvinne.

Treschow-navnet er godt kjent fra før, men Kapitals nyskapende næringslivsjournalistikk fører til at Norge får sine mer eller mindre profilerte finanskjendiser. Mille-Marie blir en av dem, ikke minst etter at Stein Erik Hagen kommer inn som kjæreste, ektemann og eksmann.

Aviser og blader følger opp listene. Se og Hør, VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv, Aftenposten og Østlands-Posten skriver om for eksempel landets «skogbaroner», gjerdene rundt Fritzøeparken, den stengte porten, adelen, de celebre vennene, festlighetene, spøkelset på Fritzøehus, det private gravstedet i parken og at Mille-Marie søker Direktoratet for naturforvaltning om å innføre hodeskallen og skinnet til en bjørn hun har skutt i Romania.

Kapitals Anslag på formuene viser ikke hva hver enkelt har i banken, men gir en oversikt over privat eierskap, kontroll og makt i norsk næringsliv. Kapital anslo for to uker siden at Mille-Marie er den 72. rikeste personen og den 8. rikeste kvinnen i landet, med en formue på 2,6 milliarder kroner.

– Listene er trolig de mest siterte i norsk presse. De har stor sosiologisk og samfunnsøkonomisk verdi, sier Vibeke Holth, redaktør i Kapital.

Holth presiserer at listene ikke er en fasit og at de fastsettes ut ifra beste skjønn. Det kan for eksempel være vanskelig å sette en pris på kunst, skog og eiendom.

– Mange av eiendelene er det ikke markedspris på. Den store usikkerheten ligger i private verdier, blant annet Fritzøehus. Et slikt unikt slott har utvilsomt høy verdi. Samtidig er det veldig få personer i Norge som har ressurser til å kjøpe noe slikt, så det er vanskelig å fastslå en «rett» markedsverdi, sier redaktøren.

I fjor lå Mille-Marie på 66. plass med en formue på 2,5 milliarder. På ett år har altså formuen økt med 100 millioner kroner, men hun har likevel falt ned til 72. plass.

– Hvorfor synker hun på lista?

– Først og fremst fordi det er flere andre som har oppnådd høyere avkastning på investeringene sine det siste året. Treschow har tatt relativt liten risiko på børsen og har derfor ikke fått høy avkastning de årene børsen har gått opp, men har heller ikke tapt mye. Hun er en dyktig forretningskvinne som sprer verdiene på ulike områder. Det er en klok og gjennomtenkt strategi, sier Holth.

Når man leser årsregnskapene for konsernet er tallene naturlig nok annerledes enn i Kapital. I årsregnskapet for 2013 er egenkapitalen på 700 millioner kroner, noe som tilsvarer 49 prosent. Det betegner siviløkonom Espen Thorbjørnsen fra rådgivningsfirmaet VestCap i Sandefjord som «meget solid».

– Den reelle verdien av selskapet er betydelig høyere, regnskapsverdier er meget konservativt anslått, sier han.

Thorbjørnsen fastslår at Treschow-Fritzøe er en sunn bedrift med langsiktige eiere og løpende investeringer i ansatte, bygninger og selskaper. Resultatet for 2013 er på 47 millioner kroner, eller 2,9 prosent. Det er ikke svært høyt, men må sees i sammenheng med generelle økonomiske utsikter og investeringene som selskapet har gjennomført de siste årene.

– Hadde ledelsen ønsket å få høyest mulig overskudd, kunne de holdt investeringer på et minimum. Dette kan være aktuelt for børsnoterte bedrifter som skal pleie aksjonærer og finansmarkedet. Treschow-Fritzøe har sin styrke i at de er 100 prosent privateid og kan tenkte langsiktig på hva som er best i det lange løp, sier Espen Thorbjørnsen.

I 2014 har Treschow-Fritzøe fire forretningsområder; eiendom, byggevarehandel, larvikitt og skogsdrift.

Konsernet er den lokale privateide bedriften i Larvik som har høyest omsetning med 1,65 milliarder kroner. Hele 83 prosent (1,4 milliarder) av pengene kommer fra salg av byggevarer i Norge og Sverige gjennom hel- og deleide selskaper. Deretter følger larvikitt (200 millioner), utleie av eiendom (50 millioner) og skog (42 millioner).

Konsernet Treschow-Fritzøe er sjelden vare. Mille-Maries sønn, Michael, ble administrerende direktør sist høst. Det er få norske selskaper hvor sjuende generasjon er aktiv i drift og eierskap. Gjelda er lav, og Fritzøe Skoger er ikke belånt i det hele tatt.

Som aktiv byutvikler og grunneier lever Mille-Marie et sted midt mellom utålmodigheten og tålmodigheten.

– Tålmodigheten er langsiktigheten. Utålmodigheten handler om å pushe på og gjøre noe man brenner for, for eksempel Farris Bad eller kulturhuset, selv om det tar litt tid å få godkjennelser. Vi gir ikke opp. Det gjelder bare å se hvordan vi kan omarbeide prosjektet litt slik at vi kan finne den gylne middelvei for kommunen, Fylkesmannen og oss selv. Det har gitt resultater. Det handler om å finne andre måter å løse ting på. Og det har vi klart, til glede for hele byen, sier Mille-Marie Treschow.

Les flere saker hos Østlands-Posten her.

