Milliardfregatten boltes fast til grunnen for å ikke synke

Milliardfregatten KNM Helge Ingstad er blitt boltet fast til grunnen for å unngå å synke etter havariet natt til torsdag.

Forsvaret har arbeidet helt siden torsdag morgen med å forsøke å berge krigsskipet, som har hatt tatt inn vann og ligger på grunn med slagside like utenfor Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.

Den 134 meter lange fregatten kolliderte med det fullastede Malta-registrerte tankskipet Sola TS klokken 4.03 natt til torsdag. Militærskipet ble påført en stor flenge i siden på skroget og det rant mer vann inn enn hva lensepumpene greide å få ut. Besetningen på 137 personer ble evakuert og åtte ble lettere skadd, to av de ble sendt til Haukeland universitetssjukehus.

Fregatt-besetningen er, ifølge Forsvaret, preget av hendelsen og ble i etterkant av ulykken tatt hånd om på et mottakssenter på Haakonsvern, Sjøforsvarets hovedbase like utenfor Bergen.

Olje og besetning uskadd

Tankskipet, som var lastet med 625.000 fat råolje, kom fra kollisjonen med mindre skader og besetningen på totalt 23 personer kom uskadd fra sammenstøtet.

Det 250 meter lange tankskipet hadde lagt fra kai fra Stureterminalen kun en halvtime før kollisjonen, og hadde både los og eskortebåt på vei ut fra Hjeltefjorden.

FESTET: Fregatten KNM Helge Ingstad er torsdag ettermiddag boltet fast i grunnen for å unngå å synke ved Stureterminalen i Øygarden.scanpix

- Krevende med undersøkelser

Politiet opprettholder sperringene i området rundt KNM Helge Ingstad fram til fredag. Skipet krenger så kraftig at det er vanskelig å få undersøkt inni.

– Etterforskningen er fremdeles i første fase, og det er altfor tidlig å kunne si noe kvalifisert om årsaksforhold, opplyser politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Politiet er godt i gang med den tekniske og taktiske etterforskningen og gjennomfører avhør av mannskap fra begge skip. Den havarerte fregatten ligger med kraftig slagside halvveis under vann, og politiet regner med at etterforskningen vil pågå over lang tid.

MASSIVT: Skadene på «KNM Helge Ingstad» var massiv etter sammenstøtet med tankskipet «Sola TS».

– Det er et stort materiale som skal samles inn og gjennomgås samt mange avhør som skal gjennomføres. Så lenge fregatten ligger slik den gjør nå, er det også krevende å foreta undersøkelser inne i fartøyet, heter det i pressemeldingen.

Fregatten KNM Helge Ingstad havarerte etter å ha kollidert med det fullastede tankskipet Sola natt til torsdag. Åtte av mannskapet ble lettere skadd i sammenstøtet, og militærskipet ligger nå inntil land, boltet fast i grunnen for å unngå å synke. - Kan ha vært usynlig Da de to skipene kolliderte, kan fregatten ha vært usynlig på radaren, mener tidligere fregattsjef Jacob Børresen til Dagbladet. – Fregattene er bygget etter Stehl-prinsippet, som går ut på at det vil være vanskelig oppdage dem på radar. I tillegg er disse fregattene, i motsetning til alle andre fartøy på over 300 tonn, ikke er pålagt å bruke et satellittbasert system. Dersom dette systemet var avslått, kan kombinasjonen være at fregatten ikke var synlig på radar, sier han. Ifølge Aftenposten dukket fregatten opp på kartet først noen minutter etter kollisjonen.

Stengte ned

Fregatthavariet skapte store ringvirkninger for olje- og gassproduksjonen.

Noen timer etter ulykken, valgte Equinor å stenge ned driften på Stureterminalen og kort tid etterpå også Kollsnes-anlegget.

Fem oljefelt, som sender olje i rør til Stureterminalen, ble som følge av dette også stengt ned. Torsdag ettermiddag opplyste Equinor og Aker BP at anleggene ble åpnet opp igjen og produksjonen ble sveivet sakte, men sikkert i gang igjen, ifølge Sysla.

Levert i 2009

KNM Helge Ingstad er en norsk fregatt av Fridtjof Nansen-klassen, navngitt etter oppdageren Helge Ingstad. Fregatten ble overlevert 29. september 2009. Fartøyet er nummer fire i serien av fem som i perioden 2006–2011 ble overlevert til Sjøforsvaret.

Fregatten er en av fem som i sin tid hadde en totalkostnad 21 milliarder kroner. Denne summen inkluderer også seks NH90-helikoptre.

OVERSIKTSBILDE: Fregatten KNM Helge Ingstad ligger med slagside etter en kollisjonen med tankbåten Sola ved Stureterminalen i Øygarden.

Ifølge NRK var ikke militærskipet, som har en verdi ikke langt unna Sjøforsvarets samlede årsutgifter, forsikret.

– Staten er selvassurandør. Forsvaret er dermed ikke forsikret mot slike hendelser, og må derfor erstatte ødelagt materiell selv, sier talsperson Per-Thomas Bøe for Forsvaret til kanalen.

Uklar årsak

Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, og det er ikke kjent hva som førte til at de to skipene kolliderte.

Fregatten var på vei sørover langs norskekysten etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture, som ble avsluttet onsdag denne uken. Militærskipet er en sentral del av NATOs stående maritime styrke.

KOLLIDERTE: Tankskipet "Sola" som den norske fregatten "KNM Helge Ingstad" kolliderte med natt til torsdag nær Stureterminalen i Øygarden.

Fregatten har siden september vært en del av den internasjonale fregattstyrken Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Styrken er en del av NATO Response Force, som har en høy beredskap og rask reaksjonstid.

Det er ikke kjent hvilke konsekvenser dette eventuelt vil innebære for NATOs stående maritime styrke, og det er heller ikke klart hva det vil koste å reparere skadene på fregatten.

